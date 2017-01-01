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ПЦУ появилась в перечне автокефальных церквей Вселенского патриархата

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На сайте Вселенского патриархата обновили диптих с поместными церквями.
ПЦУ официально обозначили как поместную церковь
ПЦУ официально обозначили как поместную церковь
EPA/UPG

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Сайт Вселенского патриархата обновил диптих поместных православных церквей, внеся в перечень Православную церковь Украины. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

В перечне “Новые патриархаты - Автокефальные церкви“ после Православной церкви Чехии и Словакии упоминается Церковь Украины. Обновила список автокефальных церквей Константинополя, к слову, и Википедия, в том числе - российская.

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Напомним, интронизация митрополита Епифания как главы ПЦУ состоится 3 февраля. Сама автокефальная церковь Украины была создана 15 декабря во время Объединительного собора в Киеве. 6 января Украине вручили Томос об автокефалии в Стамбуле от Вселенского Патриархата.

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Теги: Томос, ПЦУ, Вселенский Патриархах, сайт, автокефалия
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