Под Днепром задержали банду наркодилеров

Правоохринители изъяли партию "товара".

В состав группы сходило 5 человек - 4 мужчин и женщина Скриншот из видео

В Днепропетровской области 24 января во время обысков по месту жительства подозреваемых сотрудники управления противодействия наркопреступности изъяли 108 г метамфетамина и марихуану.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

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“Во время обысков в наркосбытчиков полицейские изъяли метамфетамин на 110 тыс. гривен. Психотропное вещество было расфасовано в слип-пакеты и приготовленные для продажи“, - говорится в сообщении.

Кроме наркотиков, из дома были изъяты таблетки неизвестного происхождения, 2 охотничьих ружья, патроны, пистолеты Zoraki и ПМ.

“Изъятое направлено на экспертизу. В состав группы сходило 5 человек - 4 мужчин и женщина, жители Синельниково“, - уточнили в полиции.

Как сообщалось 21 января, сумская полиция разоблачила канал сбыта наркотиков “ворам в законе“.