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Во Львовской области поезд сбил несовершеннолетнюю девушку

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Инцидент произошел 24 января около 19:00.
Поезд сбил насмерть 17-летнюю девушку
Поезд сбил насмерть 17-летнюю девушку
УНИАН

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В Бродах Львовской области 17-летняя девушка погибла в результате наезда скоростного поезда Киев - Ивано-Франковск. 

Об этом сообщила пресс-секретарь областной полиции Светлана Добровольская в Facebook

“24 января около 19:00 в Бродовское отделение полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде по улице Львовской электропоезд сбил несовершеннолетнюю, в результате чего она скончалась“, - написала она. 

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Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, В Киеве на станции метро Гидропарк мужчина упал на рельсы. Мужчину достали на поверхность, поезда пришлось задержать на 5 минут. 

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Теги: поезд, смерть, девушка, Львовская область
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