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Спецслужбы РФ угрозами и давлением пытались вербовать украинских военных - СБУ

Комментариев: 1
Спецслужбы использовали психологическое и физическое давление, угрожали жизни и здоровью военнослужащих и членов их семей.
Украинцев в случае встречи со спецслужбами РФ просят обратиться в СБУ
Украинцев в случае встречи со спецслужбами РФ просят обратиться в СБУ
ssu.gov.ua

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Военная контрразведка СБУ разоблачила многочисленные факты попыток спецслужб РФ вербовки военнослужащих ВСУ для получения разведывательной информации в оборонной сфере Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

“Оперативники спецслужбы установили два факта контактов военнослужащих ВСУ с российскими спецслужбами во время пребывания в личных целях на оккупированных территориях Донбасса, посещения дипучреждений РФ в Украине“, - отметили в СБУ.

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Для привлечения украинских военных спецслужбы РФ использовали психологическое и физическое давление, угрожали жизни и здоровью военнослужащих и членов их семей. 

Оба офицера не совершили противоправных действий в ущерб интересам государства, подчеркнули в ведомстве. 

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СБУ в очередной раз предупредила украинцев, что лучше избегать поездок в РФ, на оккупированный Донбасс и в Крым. Гражданам, которые попали в поле зрения спецслужб РФ и в адрес которых поступали предложения вербовочного характера, советуют безотлагательно обращаться в органы СБУ.

Напомним, ранее в СБУ опубликовали новые имена наемников ЧВК “Вагнер“, среди которых есть и украинцы.

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Теги: спецслужбы РФ, СБУ, вербовка, ВСУ, военные, шпионаж
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Комментариев (1)
    29.01.2019, 16:26
Оценка:  -1
А ВОТ ТО УКРОПНОЕ СТАДО В КОЛИЧЕСТВЕ 400 ГОЛОВ , ЧТО В 2014 ГОДУ БЕЖАЛО ОТ ОПОЛЧЕНИЯ ДОНБАССА ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ В РОССИЮ , ЧТО С НИМИ И КТО ИХ ВЕРБОВАЛ ? ))))
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