Спецслужбы РФ угрозами и давлением пытались вербовать украинских военных - СБУ

Спецслужбы использовали психологическое и физическое давление, угрожали жизни и здоровью военнослужащих и членов их семей.

Украинцев в случае встречи со спецслужбами РФ просят обратиться в СБУ ssu.gov.ua

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Военная контрразведка СБУ разоблачила многочисленные факты попыток спецслужб РФ вербовки военнослужащих ВСУ для получения разведывательной информации в оборонной сфере Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

“Оперативники спецслужбы установили два факта контактов военнослужащих ВСУ с российскими спецслужбами во время пребывания в личных целях на оккупированных территориях Донбасса, посещения дипучреждений РФ в Украине“, - отметили в СБУ.

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Для привлечения украинских военных спецслужбы РФ использовали психологическое и физическое давление, угрожали жизни и здоровью военнослужащих и членов их семей.

Оба офицера не совершили противоправных действий в ущерб интересам государства, подчеркнули в ведомстве.

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СБУ в очередной раз предупредила украинцев, что лучше избегать поездок в РФ, на оккупированный Донбасс и в Крым. Гражданам, которые попали в поле зрения спецслужб РФ и в адрес которых поступали предложения вербовочного характера, советуют безотлагательно обращаться в органы СБУ.

Напомним, ранее в СБУ опубликовали новые имена наемников ЧВК “Вагнер“, среди которых есть и украинцы.