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Появились свежие фото оккупированной Горловки

Комментариев: 9
Коммунальные службы не справляются с проблемой очистки дорог от снега в оккупированной Горловке.
Центральные улицы города хоть как-то почищены от снега
Центральные улицы города хоть как-то почищены от снега
dnews.dn.ua

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В оккупированной Горловке Донецкой области все чаще встретишь жителей, вынужденных искать еду на мусорниках или просящих милостыню. 

Об этом в рассказал горловчанин Михаил, передают Новости Донбасса, опубликовав фото. 

Так, во время одной из прогулок по городу он встретил несколько точек с малоимущими гражданами. 

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“Возле шахты Кочегарка облезший, вылинявший билборд с портретом Захарченко в пол-лица, и немного дальше - свежий и яркий, о “воссоединении народа Донбасса!“, - рассказал местный житель. 

Среди особенностей нынешнего города Михаил отмечает очереди за питьевой водой. Кроме того, по его словам, коммунальные службы не справляются с проблемой очистки дорог от снега. 

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“Трамваи физически не могут ездить, т.к. не достают колесами до рельсов, садятся на брюхо... Центральные улицы города хоть как-то почищены от снега, а чуть в сторону - просто ужас“, - рассказывает о жизни Горловки Михаил.

Напомним, во временно неподконтрольном Киеву городе Горловка Донецкой области завод Стирол активно режут “на металл“. Всех остававшихся сотрудников окончательно увольняют.

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Теги: Горловка, фото, сепаратист, снег
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Комментариев (9)
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птицелов    30.01.2019, 11:20
Оценка:  0
птицелов
Донбас кормить всю Україну кричали вони! як виявилось це не так!
hope55    30.01.2019, 11:04
Оценка:  +1
hope55
у нас тоже не чищены дороги. Они хоть за коммуналку не платят заоблачные цены
Letohradek    30.01.2019, 11:04
Оценка:  -1
Letohradek
Любопытно, там еще горлопанят - "РА СИ Я .... ПУ ТЕН"?
Vesna_Krasna2    30.01.2019, 11:17
Оценка:  0
Vesna_Krasna2
в(на)зад они не собираются.
Sancho-s    30.01.2019, 10:57
Оценка:  +2
Sancho-s
В каждом фото столько позитива! От бандеровцев отбились, кушайте не обляпайтесь...
    30.01.2019, 11:03
Оценка:  0
ЧЁ ТАМ С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ В СТОЛИЦЕ ЦЭУРОПЫ ?
КСТАТИ АГРЕССИВНЫЙ ГАЗ ПРИКРУТИЛ ? )))
designandrey65    30.01.2019, 10:25
Оценка:  +3
designandrey65
Точно, как и у нас в глубинке, только без соц лозунгов...
Letohradek    30.01.2019, 11:03
Оценка:  -1
Letohradek
У вас на расии?
Vesna_Krasna2    30.01.2019, 11:19
Оценка:  0
Vesna_Krasna2
у львіві, что там садовой разгреб мусор или по привічке по всей Украине трусит.
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