Появились свежие фото оккупированной Горловки

Коммунальные службы не справляются с проблемой очистки дорог от снега в оккупированной Горловке.

Читай также: На заводе в “ДНР“ рухнули стены

В оккупированной Горловке Донецкой области все чаще встретишь жителей, вынужденных искать еду на мусорниках или просящих милостыню.

Об этом в рассказал горловчанин Михаил, передают Новости Донбасса, опубликовав фото.

Так, во время одной из прогулок по городу он встретил несколько точек с малоимущими гражданами.

Читай также: В “ЛДНР“ пытались вывезти серебро и мобильные

“Возле шахты Кочегарка облезший, вылинявший билборд с портретом Захарченко в пол-лица, и немного дальше - свежий и яркий, о “воссоединении народа Донбасса!“, - рассказал местный житель.

Среди особенностей нынешнего города Михаил отмечает очереди за питьевой водой. Кроме того, по его словам, коммунальные службы не справляются с проблемой очистки дорог от снега.

Читай также: В “ДНР“ заявили о смерти женщины на КПВВ Майорск

“Трамваи физически не могут ездить, т.к. не достают колесами до рельсов, садятся на брюхо... Центральные улицы города хоть как-то почищены от снега, а чуть в сторону - просто ужас“, - рассказывает о жизни Горловки Михаил.

Напомним, во временно неподконтрольном Киеву городе Горловка Донецкой области завод Стирол активно режут “на металл“. Всех остававшихся сотрудников окончательно увольняют.