В Минкульте пригрозили самостоятельно изменить название УПЦ МП

Ведомство изменит название бывшей УПЦ Московского патриархата в случае ее отказа сделать это самостоятельно.

Министерство культуры изменит название бывшей УПЦ Московского патриархата в госреестре в случае отказа этой церкви сделать это самостоятельно в отведенный законом срок.

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Об этом сообщил народный депутат, председатель подкомитета в сфере свободы совести и религиозных организаций Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский, передает УНИАН.

“В официальном реестре изменят это название, его изменит регистрирующий орган - Министерство культуры“, - ответил он на вопрос, что будет, если бывшая УПЦ МП не изменит название в отведенный законом срок.

По словам Еленского, Министерство культуры действует по закону.

“Этот государственный орган сделал экспертизу, определил, кто попадает под норму закона об изменении названия, далее он предупредил этих людей, и дальше он будет действовать по закону“, - отметил депутат.

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Еленский напомнил, что Минкульт обнародовал перечень религиозных организаций, которые подпадают под действие частей 7 и 8 статьи 12 закона “О свободе совести и религиозных организациях“, которым необходимо внести изменения в свой устав (положение) относительно названия организации.

Как сообщалось, в четвер, 31 января, Минюст зарегистрировал новую церковь Украины. Согласно реестру, ПЦУ зарегистрирована как Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви).

Также 31 января вступил в силу закон о религиозных общинах. Закон предусматривает механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность.

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Напомним, православная церковь Украины сможет проводить богослужения в Софийском соборе во время больших религиозных праздников.