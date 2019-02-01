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Итоги 31 января: Покушения на Порошенко, власть Гуайдо

Комментариев: 4
Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Госохрана предотвратила 11 покушений на Порошенко в 2018 году
Госохрана предотвратила 11 покушений на Порошенко в 2018 году
president.gov.ua

11 покушений планировались на Порошенко; ЕС признал власть Гуайдо в Венесуэле. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

 

РФ и США не смогли договориться относительно ракетного договора

Россия и США попытались в очередной раз договориться по контролю над вооружениями во время встречи ООН в Пекине, но безуспешно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков после встречи с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон.

"К сожалению, продвижения нет. Позиция американской стороны достаточно жесткая, ультимативная", - сказал Рябков.

 

В Украине официально зарегистрировали новую церковь

Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало Киевскую митрополию Украинской православной церкви как религиозную организацию.

Согласно реестру, ПЦУ зарегистрирована как Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви).

 

Европарламент признал Гуайдо законным президентом Венесуэлы

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, которая признает Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.

В резолюции Европарламенте указано, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был избран на этот пост 20 мая 2018 года на выборах с нарушениями международных демократических стандартов, его инаугурацию 10 января Европарламент классифицирует как "узурпацию власти"

 

Госохрана предотвратила 11 покушений на Порошенко

Глава Управления государственной охраны Валерий Гелетей заявляет, что в прошлом году было предотвращено 11 покушений на президента Петра Порошенко. "В 2018 году было выявлено около 11 покушений только на президента нашего государства", - сказал он.

 

Закон о религиозных общинах вступил в силу в Украине

В Украине вступил в силу закон о порядке изменения подчиненности религиозными общинами. Так, закон предусматривает механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам (управлениям).

В УПЦ МП считают данный закон считают "рейдерским", отмечая, что он нацелен на "наполнение одной религиозной общины".

 

США не увидели фаворита предвыборной гонки в Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что явный фаворит в президентской гонке в Украине пока не виден. Вместе с тем, он отметил, что США готовы работать с любым демократически избранным лидером страны.

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Теги: итоги дня
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Комментариев (5)
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COZEL    01.02.2019, 09:29
Оценка:  0
COZEL
Так он даром нафиг не нужен, разве что за его паскудные делишки по отжиму бизнеса, обиженные, но они никакие или потрашенко хочет выдавить жалость, поздно пить боржеми))))))
СухарьОК    01.02.2019, 09:25
Оценка:  0
СухарьОК
Надо было пригласить российский спецназ который расстреливал майдан ,те бы точно не промахнулись и вольфрамовой пулей или в бак машины.Лохи одним словом.Гелетей где парад победы в Севастополе,трепло трусливое.
MNI1957    01.02.2019, 09:19
Оценка:  +2
MNI1957
один шанс из тысячи должен быть
farfalle    01.02.2019, 09:00
Оценка:  +2
farfalle
11 покушений?)))))))))
И все втихую, без стрельбы?)) Брали еще при задумке, наверное
tetyalissa    01.02.2019, 09:27
Оценка:  0
tetyalissa
Да не было никаких покушений!! Пропиарить решил Гелетей своего "патрона" !
Рейтинг ,так сказать ,поднять !! Это тот Гелетей , который парад обещал
в Севастополе !! Врать - это у них в крови . Власть ЛЖЕЦОВ !!
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