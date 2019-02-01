Итоги 31 января: Покушения на Порошенко, власть Гуайдо

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Госохрана предотвратила 11 покушений на Порошенко в 2018 году president.gov.ua

11 покушений планировались на Порошенко; ЕС признал власть Гуайдо в Венесуэле. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

РФ и США не смогли договориться относительно ракетного договора

Россия и США попытались в очередной раз договориться по контролю над вооружениями во время встречи ООН в Пекине, но безуспешно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков после встречи с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон.

"К сожалению, продвижения нет. Позиция американской стороны достаточно жесткая, ультимативная", - сказал Рябков.

В Украине официально зарегистрировали новую церковь

Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало Киевскую митрополию Украинской православной церкви как религиозную организацию.

Согласно реестру, ПЦУ зарегистрирована как Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви).

Европарламент признал Гуайдо законным президентом Венесуэлы

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, которая признает Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.

В резолюции Европарламенте указано, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был избран на этот пост 20 мая 2018 года на выборах с нарушениями международных демократических стандартов, его инаугурацию 10 января Европарламент классифицирует как "узурпацию власти"

Госохрана предотвратила 11 покушений на Порошенко

Глава Управления государственной охраны Валерий Гелетей заявляет, что в прошлом году было предотвращено 11 покушений на президента Петра Порошенко. "В 2018 году было выявлено около 11 покушений только на президента нашего государства", - сказал он.

Закон о религиозных общинах вступил в силу в Украине

В Украине вступил в силу закон о порядке изменения подчиненности религиозными общинами. Так, закон предусматривает механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам (управлениям).

В УПЦ МП считают данный закон считают "рейдерским", отмечая, что он нацелен на "наполнение одной религиозной общины".

США не увидели фаворита предвыборной гонки в Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что явный фаворит в президентской гонке в Украине пока не виден. Вместе с тем, он отметил, что США готовы работать с любым демократически избранным лидером страны.