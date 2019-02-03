Аваков назвал увольнение Аласании нападением на прессу и провокацией

В МВД считают отстранение главы Общественного телевидения за два месяца до выборов провокативной технологией.

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МВД считает отстранение главы UA:Перший за два месяца до выборов нападением на свободу прессы. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

“Я не думаю, что была хорошая идея в данный момент времени обкатывать технологию и ущемлять прессу. Я не думаю, что это хорошая идея - устранить за два месяца до выборов главу Общественного телевидения непонятным способом“, - подчеркнул министр.

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МВД внимательно отслеживает и проверяет законность и процедуры этого устранения, заверил Аваков.

“Я думаю, там есть в чем разобраться. Я скажу больше, я не вижу факта этого отстранения, я вижу факт очень серьезной провокации и нападения на свободу прессы за два месяца до выборов“, - подчеркнул министр.

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Напомним, ранее в Набсовете заверили, что причиной увольнения Зураба Аласании не был его отказ транслировать мероприятия с участием президента Петра Порошенко.