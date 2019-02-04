Возле Керчи оккупанты разворотили хранилище токсичных отходов

Незаконная добыча песка в Нижне-Чурбашенском хвостохранилище привела к тому, что загрязненные мышьяком отходы сливаются просто на городской пляж.

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Незаконная добыча песка в плавнях Нижне-Чурбашенского хвостохранилища размыла дамбу, и теперь отходы от добычи сливаются непосредственно в море. Об этом сообщает Керчь.ФМ.

Проблема в том, что хвостохранилище токсично, и добыча песка близ Керчи напрямую нарушает нормы экологического законодательства, отмечают в МинВОТ, передает Укринформ. “Проведение таких работ создает чрезвычайную ситуацию и угрожает здоровью людей и экологии Черного моря“, - подчеркивается в сообщении.

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“Добыча песка из Плавней Нижне-Чурбашенского хвостохранилища, несмотря на возмущения экологов, общественности и правоохранительных органов, с каждым днем становится все больше“, - пишут журналисты Керчь.ФМ.

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Если еще год назад видимой проезжающим в городском транспорте была часть добычи, расположенная вдоль дороги в Героевское, то теперь искусственный канал виден от трассы до горпляжа. Слив происходит непосредственно в канал, соединенный с морем. Вся грязь от промывки и добычи песка идет на пляж.

Местные журналисты со ссылкой на местных медиков отмечают повышение хронических бронхо-легочных заболеваний жителей Приозерного.

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Химический состав хвостохранилища из-за добычи песка провоцирует различные заболевания, отмечает издание. Среди них - искривление носовой перегородки, аллергии, хронические заболевания бронхолегочной системы, хронические коньюктивиты, рецидивирующие заболевания кожи, полинейропатии, дисплазия и лейкоплакия шейки матки, новообразования в молочных железах, женских и мужских половых органах, амблиопия.

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Журналисты также рассказали, что в процессе подготовки репортажа обнаружили в траве напротив разработок песка мертвых лисят.

В хвостохранилище количество мышьяка превышает предельно допустимую концентрацию в 500 раз, говорят и в МинВОТ. Содержание сурьмы в три раза выше ПДК, ванадия - в 3,5 раза, хрома - в 1420 раз, фосфора и железа - в 341 и 370 раз соответственно.

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В песке дамбы, граничащей с отходами, содержание мышьяка в 377 раз выше ПДК. В глубине насыпи концентрация опасных веществ уменьшается, но их в 40 раз больше ПДК.

Нижне-Чурбашське хвостохранилище специально сооружалось для безопасного хранения токсичных веществ. Оно эксплуатировалось с 1968 года и предназначалась для сбора ядовитых отходов обогащения руд Камыш-Бурунского железорудного комбината. Сброс пульпы в хвостохранилище было прекращен в 1994 году вместе с работой комбината.

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Напомним, ранее сообщалось, что токсичное озеро под Горловской может лишить питьевой воды Донбасс.