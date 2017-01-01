ЦИК обновил бюллетень с кандидатами до 30 фамилий

Еще одного претендента на пост президента официально зарегистрировали на заседании в понедельник.

Бондарь стал 30 официальным кандидатом в президенты Украины facebook.com/bondarvictorv

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ЦИК на своем заседании в понедельник, помимо самовыдвиженца Романа Бессмертного, зарегистрировал также Виктора Бондаря. Об этом сообщает гражданская сеть “Опора“.

Боссмертный, как уже сообщалось, идет на выборы как самовыдвиженец, в то же время Бондарь баллотирует от партии “Відродження“.

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Таким образом, список кандидатов в президенты увеличился до 30 человек.

Официальными кандидатами в президенты в данный момент являются, помимо Бессмертного и Бондаря, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Николай Габер, Анатолий Гриценко, Александр Данилюк, Юрий Деревянко, Дмитрий Добродомов, Сергей Каплин, Илья Кива и Аркадий Корнацкий.

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Кроме того, в бюллетень попадут Руслан Кошулинский, Виталий Куприй, Олег Ляшко, Александр Мороз, Евгений Мураев, Валентин Наливайченко, Роман Насиров, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Сергей Тарута, Юлия Тимошенко, Александр Шевченко и Игорь Шевченко.

Из 30 кандидатов 18 идут на выборы от партий, 12 - самовыдвиженцы.

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Всего документы в ЦИК подали 90 человек, 22 из них уже отказали в регистрации. Решение по оставшим 38 заявителям ЦИК примет до 8 февраля включительно.

Напомним, ранее сообщалось, что Центризбирком в полночь завершил прием документов от желающих поучаствовать в выборах президента.