ЦИК обновил бюллетень с кандидатами до 30 фамилий
Читай также: ЦИК должна принять решение еще по 40 кандидатам (список)
ЦИК на своем заседании в понедельник, помимо самовыдвиженца Романа Бессмертного, зарегистрировал также Виктора Бондаря. Об этом сообщает гражданская сеть “Опора“.
Боссмертный, как уже сообщалось, идет на выборы как самовыдвиженец, в то же время Бондарь баллотирует от партии “Відродження“.
Читай также: В последний день документы в ЦИК донесли семеро
Таким образом, список кандидатов в президенты увеличился до 30 человек.
Официальными кандидатами в президенты в данный момент являются, помимо Бессмертного и Бондаря, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Николай Габер, Анатолий Гриценко, Александр Данилюк, Юрий Деревянко, Дмитрий Добродомов, Сергей Каплин, Илья Кива и Аркадий Корнацкий.
Читай также: Порошенко прошел в ЦИК через черный ход - журналистка
Кроме того, в бюллетень попадут Руслан Кошулинский, Виталий Куприй, Олег Ляшко, Александр Мороз, Евгений Мураев, Валентин Наливайченко, Роман Насиров, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Сергей Тарута, Юлия Тимошенко, Александр Шевченко и Игорь Шевченко.
Из 30 кандидатов 18 идут на выборы от партий, 12 - самовыдвиженцы.
Читай также: Сестра Савченко принесла документы в ЦИК без залога
Всего документы в ЦИК подали 90 человек, 22 из них уже отказали в регистрации. Решение по оставшим 38 заявителям ЦИК примет до 8 февраля включительно.
Напомним, ранее сообщалось, что Центризбирком в полночь завершил прием документов от желающих поучаствовать в выборах президента.