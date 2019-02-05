В Киеве собрался первый Синод ПЦУ с участием Филарета
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В Киеве примерно в полдень началось первое заседание Синода Православной церкви Украины. Об этом сообщает ТСН.
Во время заседания должны быть приняты важные кадровые решения. Синод проходит на территории Софии Киевской в историческом домике митрополита. Само заседание закрыто, архиереи собрались на втором этаже здания, в то время как по первому могут свободно гулять туристы.
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На время переходного периода в состав Синода вошли митрополит Симеон, митрополит Макарий и патриарх Филарет. Последний, несмотря на плохое самочувствие 3 февраля в день интронизации главы ПЦУ Епифания, сегодня смог приехать на заседание. Традиционно Синод состоит из 12 архиереев.
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Во время заседания,в том числе, должны назначить руководителя церкви по кадровым решениям и представителя ПЦУ в других церквях.
Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье 3 февраля митрополита Епифания интронизировали как предстоятеля ПЦУ.