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В Киеве собрался первый Синод ПЦУ с участием Филарета

Комментариев: 11
Пока в состав Синода вошли три архиерея, хотя в будущем их будет 12.
После вручения Томоса и интронизации Епифания ПЦУ собралась на первый Синод
После вручения Томоса и интронизации Епифания ПЦУ собралась на первый Синод
EPA/UPG

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В Киеве примерно в полдень началось первое заседание Синода Православной церкви Украины. Об этом сообщает ТСН.

Во время заседания должны быть приняты важные кадровые решения. Синод проходит на территории Софии Киевской в историческом домике митрополита. Само заседание закрыто, архиереи собрались на втором этаже здания, в то время как по первому могут свободно гулять туристы.

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На время переходного периода в состав Синода вошли митрополит Симеон, митрополит Макарий и патриарх Филарет. Последний, несмотря на плохое самочувствие 3 февраля в день интронизации главы ПЦУ Епифания, сегодня смог приехать на заседание. Традиционно Синод состоит из 12 архиереев. 

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Во время заседания,в  том числе, должны назначить руководителя церкви по кадровым решениям и представителя ПЦУ в других церквях.

Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье 3 февраля митрополита Епифания интронизировали как предстоятеля ПЦУ.

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Теги: ПЦУ, Синод, Филарет, церковь, София киевская, православие
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Комментариев (12)
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nfhvyt    05.02.2019, 14:53
Оценка:  0
nfhvyt
Обсуждают как эффективнее паразитировать на вирянах.
TarasChuprynka    05.02.2019, 14:31
Оценка:  +4
TarasChuprynka
Лиха беда - начало. Медленно, но верно ПЦУ оживает на зло шипящим гундяевским отщепенцам.
Shurat77    05.02.2019, 14:33
Оценка:  -6
Shurat77
мертвые своих мертвецов хоронят.
Goga19041984    05.02.2019, 14:29
Оценка:  -6
Goga19041984
ПЦУ (Порошенковская церковь украины)
Shurat77    05.02.2019, 14:17
Оценка:  -9
Shurat77
все как то по...уй, БМ хватит заказы Педручо выполнять на новости, никому не интересно это сборище лоховское с мишей денисенко натянувшегокукольна бошку аки ведро.
CernijMartin    05.02.2019, 14:08
Оценка:  -10
CernijMartin
петькина секта
Shurat77    05.02.2019, 13:55
Оценка:  -12
Shurat77
не кем не признанное ряженое сборище ряженых петухов и Петя с ними чавкает и целует.
BROKER666    05.02.2019, 13:59
Оценка:  +10
BROKER666
сектант гундяевский, цыплят по-осени считают...
alex-zol    05.02.2019, 13:45
Оценка:  -11
alex-zol
сектанты будут епать малограмотное население)))
doc1    05.02.2019, 13:41
Оценка:  +10
doc1
Сейчас казламордые московиты нанут шабаш!
СухарьОК    05.02.2019, 13:37
Оценка:  -11
СухарьОК
кому эта хрень надо что её печатают....
doc1    05.02.2019, 13:42
Оценка:  +11
doc1
иди петуха с говна лепи и блины с лопаты еж это реально твое!
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