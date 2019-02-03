Епифаний рассказал, когда во всех храмах ПЦУ появятся лавки

Сейчас лавки ставят у стен для пожилых людей и людей с инвалидностью.

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Предстоятель ПЦУ Епифаний положительно относится к тому, чтобы в храмах было больше мест для сидения во время богослужений. Об этом он рассказал “Радио Свобода“.

“Православная церковь не против скамеек в храмах. Но если мы возьмем Михайловский Златоверхий собор или иной в центре Киева храм, если мы разместим скамейки или стулья, то это автоматически уменьшит вдвое или втрое емкость собора“, - отметил он.

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В Михайловском Златоверхом монастыре у стен есть скамейки, подчеркнул при этом Епифаний. “Мы поставили скамейки для тех людей, которые имеют в этом потребность. Например, пожилые люди, больные, инвалиды (люди с инвалидностью - прим. ред.) имеют возможность пойти в храм и сидеть“, - заявил он.

“В целом, у нас нет возражений относительно сиденья в храме. Есть определенные периоды богослужения, когда и священнослужители сидят, а есть периоды, когда нужно стоять“, - говорит Епифаний. Вопрос в целом будет решен, когда в больших городах построят достаточное количество храмов.

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“В селах это проще. Когда мы заходим в храм, то видим лавки. И там даже именные места. То есть каждый прихожанин имеет свое постоянное место в храме. Я думаю, что в будущем это не будет проблемой и для нас, когда будет решен вопрос в мегаполисах соответствующего количества храмов“, - заверил предстоятель.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Софии Киевской прошла церемония интронизации митрополита Епифания как главы ПЦУ. Ему официально вручили жезл предстоятеля поместной автокефальной церкви.