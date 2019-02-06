Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Супрун летит в Украину из США: "Тысячи людей могут остаться без лечения"

Комментариев: 5
И.о. министра предупредила, что без официальной подписи украинцев также не смогут отправить на лечение за границу.
Супрун прокомментировала свое отстранение по дороге в Украину
Супрун прокомментировала свое отстранение по дороге в Украину
moz.gov.ua

Читай также: На скандал с Супрун отреагировали США

В момент появления решения Окружного админсуда об отстранении от исполнения обязанностей Уляна Супрун находилась в командировке в США. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Сегодня возвращаюсь в Украину из командировки в США, которая была отменена в связи с постановлением судьи Каракашьяна“, - отметила и.о. министра. Необходимо в кратчайшие сроки восстановить работу Минздрава, подчеркнула она.

Читай также: Порошенко: У Супрун есть гражданство Украины

“Ничто так не объединяет украинское общество, как защита изменений в медицинской сфере“, - добавила Супрун, поблагодарив украинцев за поддержку. 

Чиновник подчеркнула, что сейчас изменения, которые удалось достичь, поставлены под угрозу. Она повторила за пресс-службой МОЗ информацию о том, что закупленные на 633 млн грн лекарства не смогут без подписи и.о. министра отправить в регионы.

Читай также: Вернул Насирова и достраивает особняк: активисты рассказали о судье в деле Супрун

“Кто подпишет договора с организациями, которые будут закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия за счет госбюджета 2019? Полномочия подписывать договоры также есть только у и.о. министра“, - возмутилась Супрун.

Сорванные сроки поставок, предупредила она, приведут к тому, что тысячи людей останутся без лечения.

Читай также: Гражданство США и статус “и.о.“: Суд объяснил отстранение Супрун

Кроме того, без подписи и.о. министра 44 украинца, по которым было принято решение об отправке их на лечение за границу, также не смогут выехать туда. “Я готова подписывать все необходимое“, - заверила Супрун.

Читай также: Суд отстранил Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава

Напомним, ранее сообщалось, что в МОЗ опасаются срыва поставок лекарств в регионы и закупок препаратов на 2019 год из-за блокирования работы министерства.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Миротворение    06.02.2019, 13:46
Оценка:  +1
Миротворение
Тебя же суд от работы отстранил)))
BGO_777    06.02.2019, 13:24
Оценка:  +3
BGO_777
Санитарка-смерть. За персональными инструкциями от Хозяина летала. И за ЭТО в ответе Порошенко и Ко. Геноцид украинского народа.
fimatut    06.02.2019, 13:23
Оценка:  +2
fimatut
На Метле летит..........
BGO_777    06.02.2019, 13:25
Оценка:  +2
BGO_777
Эта на метле, Баба Яга Луцечиха в ступе.
ВосставшийИзБана    06.02.2019, 13:20
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
А ничего что эта подпись не действительна, т.к. Супрун занимает это место незаконно? Если с незаконной подписью можно, то почему нельзя вообще без подписи? Развели бардак .....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь