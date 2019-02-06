Супрун летит в Украину из США: "Тысячи людей могут остаться без лечения"

И.о. министра предупредила, что без официальной подписи украинцев также не смогут отправить на лечение за границу.

Супрун прокомментировала свое отстранение по дороге в Украину moz.gov.ua

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В момент появления решения Окружного админсуда об отстранении от исполнения обязанностей Уляна Супрун находилась в командировке в США. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Сегодня возвращаюсь в Украину из командировки в США, которая была отменена в связи с постановлением судьи Каракашьяна“, - отметила и.о. министра. Необходимо в кратчайшие сроки восстановить работу Минздрава, подчеркнула она.

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“Ничто так не объединяет украинское общество, как защита изменений в медицинской сфере“, - добавила Супрун, поблагодарив украинцев за поддержку.

Чиновник подчеркнула, что сейчас изменения, которые удалось достичь, поставлены под угрозу. Она повторила за пресс-службой МОЗ информацию о том, что закупленные на 633 млн грн лекарства не смогут без подписи и.о. министра отправить в регионы.

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“Кто подпишет договора с организациями, которые будут закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия за счет госбюджета 2019? Полномочия подписывать договоры также есть только у и.о. министра“, - возмутилась Супрун.

Сорванные сроки поставок, предупредила она, приведут к тому, что тысячи людей останутся без лечения.

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Кроме того, без подписи и.о. министра 44 украинца, по которым было принято решение об отправке их на лечение за границу, также не смогут выехать туда. “Я готова подписывать все необходимое“, - заверила Супрун.

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Напомним, ранее сообщалось, что в МОЗ опасаются срыва поставок лекарств в регионы и закупок препаратов на 2019 год из-за блокирования работы министерства.