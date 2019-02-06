Янукович считает, что его вместе с жителями Донбасса изгнали из страны

Экс-президент считает, что стоило бы открыть избирательные участки в Ростове и Крыму.

Янукович считает, что Порошенко нужно сесть за стол переговоров с жителями Донбасса EPA/UPG

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Экс-президент Виктор Янукович заявил, что войну на Донбассе можно закончить, если президент Петр Порошенко сядет за стол переговоров с жителями Донбасса. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

По мнению Януковича, закрытие избирательных участков в России было ошибкой, кроме того, стоило бы их открыть и в Крыму. “Вы говорите, Крым украинский. Сколько украинцев живет в Крыму? Так предоставьте им возможность, пусть проголосуют за украинскую власть“, - заявил политик.

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“Почему не открыть участки в Ростове, где очень много украинцев. Я иногда выхожу прогуляться по улице, и я как будто иду по Украине - “здрасьте, здрасьте“. Куда не глянь, там украинцы“, - подчеркнул экс-президент.

“Почему бы не проявить доброжелательность к людям? Они волнуются за будущее своих детей, они мечтают вернуться на родную землю. Невозможно долго говорить с ними, слезы наворачиваются на глаза“, - заверяет Янукович.

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По его словам, от украинцев, выехавших из Донбасса в РФ, он слушал и обвинения, и пожелания: “Я наслушался всякого. Но прошло время, и сейчас мы понимаем, что мы все оказались в одинаковых условиях: нас изгнали с той земли“.

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“За что изгнали людей которые, приносили столько блага государству? 25% ВВП Донецкая область приносила Украине!“ - возмущен политик. Янукович добавил, что нужно прекращать “издеваться над людьми“, нужно вернуть их домой, чтобы они восстановили разрушенный Донбасс.

Напомним, ранее экс-президент Виктор Янукович заявил, что приговор Оболонского суда был написан под диктовку украинской власти.