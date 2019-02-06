Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Янукович считает, что его вместе с жителями Донбасса изгнали из страны

Комментариев: 12
Экс-президент считает, что стоило бы открыть избирательные участки в Ростове и Крыму.
Янукович считает, что Порошенко нужно сесть за стол переговоров с жителями Донбасса
Янукович считает, что Порошенко нужно сесть за стол переговоров с жителями Донбасса
EPA/UPG

Читай также: Янукович заявил, что европейцы его “кинули, как лоха“

Экс-президент Виктор Янукович заявил, что войну на Донбассе можно закончить, если президент Петр Порошенко сядет за стол переговоров с жителями Донбасса. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

По мнению Януковича, закрытие избирательных участков в России было ошибкой, кроме того, стоило бы их открыть и в Крыму. “Вы говорите, Крым украинский. Сколько украинцев живет в Крыму? Так предоставьте им возможность, пусть проголосуют за украинскую власть“, - заявил политик. 

Читай также: Янукович: “Я несколько дней назад вернулся в Россию“

“Почему не открыть участки в Ростове, где очень много украинцев. Я иногда выхожу прогуляться по улице, и я как будто иду по Украине - “здрасьте, здрасьте“. Куда не глянь, там украинцы“, - подчеркнул экс-президент. 

“Почему бы не проявить доброжелательность к людям? Они волнуются за будущее своих детей, они мечтают вернуться на родную землю. Невозможно долго говорить с ними, слезы наворачиваются на глаза“, - заверяет Янукович. 

Читай также: У Путина обещают уточнить статус Януковича в РФ: “Претензий к нему нет“

По его словам, от украинцев, выехавших из Донбасса в РФ, он слушал и обвинения, и пожелания: “Я наслушался всякого. Но прошло время, и сейчас мы понимаем, что мы все оказались в одинаковых условиях: нас изгнали с той земли“. 

Читай также: Янукович в Москве расскажет об “актуальных вопросах украинской политики“

“За что изгнали людей которые, приносили столько блага государству? 25% ВВП Донецкая область приносила Украине!“ - возмущен политик. Янукович добавил, что нужно прекращать “издеваться над людьми“, нужно вернуть их домой, чтобы они восстановили разрушенный Донбасс.  

Напомним, ранее экс-президент Виктор Янукович заявил, что приговор Оболонского суда был написан под диктовку украинской власти.

Поделись:
Теги: Янукович, Москва, РФ, Ростов, украинцы, Донбасс, война, Крым
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (14)
Отсортировать по дате Вниз
Духовный_скреп    06.02.2019, 15:16
Оценка:  0
Духовный_скреп
Витя,астанавись!!!Ты ещё в кремле предложи урны открыть,рядом с мумией ленину.
LatAlliensSuck    06.02.2019, 15:16
Оценка:  0
LatAlliensSuck
Я ниxyя не могу понять. То они бегают срывают украинские флаги и кричат, что они теперь раисся, то их изгнали из страны...
TarasChuprynka    06.02.2019, 15:14
Оценка:  +1
TarasChuprynka
Навколо одні українці - здрастє, здрастє...
Coюзник    06.02.2019, 15:13
Оценка:  +2
Coюзник
Бежали крутые донецкие пацаны и кричали "Россия помоги" ... тьфу противно слизняки
pioner61    06.02.2019, 15:03
Оценка:  +4
pioner61
Мне все равно, что он там считает, главное, что я его считаю преступником с того времени, когда он сбежал из страны. Хотя, слава Богу, что сбежал. Страшно представить его второй срок в качестве президента. Ну, не может быть зэк президентом!
pioner61    06.02.2019, 15:05
Оценка:  +2
pioner61
Мне наконец-то не стыдно слушать президента, когда он выступает перед иностранцами.
Коляка    06.02.2019, 15:16
Оценка:  -1
Коляка
порохоботина
Коляка    06.02.2019, 15:16
Оценка:  0
Коляка
при порохе хуже жить раз в 100
Серго-1    06.02.2019, 14:59
Оценка:  +5
Серго-1
от плин, я прям представляю картину...Витюсик идёт по улице Ростова и всем "Здрасти, здрасти!" Чувак, да ты со своей будки не вылазишь, как пёс ободранный, боишься чтобы по голове ни кто не настучал)))
Хитрый-Лис    06.02.2019, 14:58
Оценка:  +5
Хитрый-Лис
Жители Донбасса это кто?
ВосставшийИзБана    06.02.2019, 14:54
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Сами сбежали с позором.
Коляка    06.02.2019, 14:56
Оценка:  -5
Коляка
его все предали сначала
TarasChuprynka    06.02.2019, 15:11
Оценка:  -1
TarasChuprynka
Все?
TarasChuprynka    06.02.2019, 15:12
Оценка:  -1
TarasChuprynka
Сначала он предал украинский народ.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь