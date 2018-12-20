В ВР Береза подрался с Шуфричем, который сорвал плакат о Медведчуке

Депутаты подрались сразу после принятия закона о названиях религиозных организаций.

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После голосования закон о названиях религиозных организаций, который обязал УПЦ МП указывать РПЦ в своем названии, в сессионном зале Рады произошла драка.

Сразу после объявления результатов голосования к спикеру Андрею Парубию подошел депутат от Оппоблока Вадим Новинский, несогласный с ним. На этом спикер призвал депутатов “не бесноваться, а то придется вас перекрестить“.

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В это время другой нардеп от ОБ Нестор Шуфрич резко сорвал плакат с изображением Виктора Медведчука с трибуны Рады, на котором было написано “Агента Путина Медведчука - под суд“. На него набросился депутат от “Народного фронта“ Юрий Береза, пытаясь вернуть плакат на место.

Другие депутаты пытались то разнять дерущихся, то выступить на чьей-то стороне, образовав массовую толкучку. В ответ на это в процессе объявления перерыва спикер Андрей Парубий призвал остановить “конфликт“: “Я прошу старших по званию остановить это...В Верховной Раде нельзя драться. Нельзя вести себя незаконно“.

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Напомним, ранее парламент принял закон о названиях религиозных организаций, по которому УПЦ МП придется указать свое происхождение из страны агрессора в названии.

Под парламентом тем временем проходит молебен прихожан УПЦ МП, которые протестуют против нового закона.