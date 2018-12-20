Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ВР Береза подрался с Шуфричем, который сорвал плакат о Медведчуке

Комментариев: 11
Депутаты подрались сразу после принятия закона о названиях религиозных организаций.
Шуфрич и Береза подрались из-за плаката о Медведчуке
Шуфрич и Береза подрались из-за плаката о Медведчуке
rbc.ua

Читай также: Священникам УПЦ МП запретили служить на фронте

После голосования закон о названиях религиозных организаций, который обязал УПЦ МП указывать РПЦ в своем названии, в сессионном зале Рады произошла драка. 

Сразу после объявления результатов голосования к спикеру Андрею Парубию подошел депутат от Оппоблока Вадим Новинский, несогласный с ним. На этом спикер призвал депутатов “не бесноваться, а то придется вас перекрестить“.

Читай также: Путин пугает кровопролитием и считает, что Варфоломей заработает на ПЦУ

В это время другой нардеп от ОБ Нестор Шуфрич резко сорвал плакат с изображением Виктора Медведчука с трибуны Рады, на котором было написано “Агента Путина Медведчука - под суд“. На него набросился депутат от “Народного фронта“ Юрий Береза, пытаясь вернуть плакат на место.

Другие депутаты пытались то разнять дерущихся, то выступить на чьей-то стороне, образовав массовую толкучку. В ответ на это в процессе объявления перерыва спикер Андрей Парубий призвал остановить “конфликт“: “Я прошу старших по званию остановить это...В Верховной Раде нельзя драться. Нельзя вести себя незаконно“.

Читай также: Православным белорусам запретили молиться в новообразованной ПЦУ

Напомним, ранее парламент принял закон о названиях религиозных организаций, по которому УПЦ МП придется указать свое происхождение из страны агрессора в названии.

Под парламентом тем временем проходит молебен прихожан УПЦ МП, которые протестуют против нового закона.

Поделись:
Теги: УПЦ МП, Рада, Шуфрич, Новинский, Береза, драка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (11)
Отсортировать по дате Вниз
КлякSа    20.12.2018, 16:26
Оценка:  0
КлякSа
бойко знатно прилетело, сразу угомонился. Не понятно если народ их ненавидит зачем они там
ТакТакс    20.12.2018, 16:03
Оценка:  -1
ТакТакс
Не долго осталось до того момента когда бЛяхер-береза, будет изображать галстук на ближайшей осине.
ПАТРИОТ    20.12.2018, 16:01
Оценка:  0
ПАТРИОТ
В АнтиНародном Фронте людей нет, там только животные.
Kirsten    20.12.2018, 15:31
Оценка:  -2
Kirsten
Нарешті!!! Шуфрича відпизжено!!!!))))
Boxerogos    20.12.2018, 15:25
Оценка:  -2
Boxerogos
Береза сам горбатится на Кремль почище Медведчука.
Коляка    20.12.2018, 15:20
Оценка:  +1
Коляка
та убейте уже друг-друга макаки
Kirsten    20.12.2018, 15:32
Оценка:  -2
Kirsten
Можно дивитись вічно , як тече вода , як горить вогонь та як пиздять Шуфрича разом з Бойко ...
СЛАВА УКРАЇНІ !
Zasprovedlivost    20.12.2018, 15:14
Оценка:  +4
Zasprovedlivost
стадо пид...ров...
Ruspidor    20.12.2018, 15:07
Оценка:  -2
Ruspidor
Пидop шуфрич получил по за лугам,мpaзь!
Kirsten    20.12.2018, 15:32
Оценка:  -3
Kirsten
Це просто свято якесь!!!
ТакТакс    20.12.2018, 16:05
Оценка:  -1
ТакТакс
Kirsten, ты ошибаешься. Праздник наступит скоро, это когда ты будешь вместе с сосратниками, изолирована в зоне чаэс.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь