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Порошенко готов внести законопроект об автономии Крыма - Чубаров

Комментариев: 6
Статус Крыма как национально-территориальной автономии предлагают закрепить в Конституции Украины.
Крыму могут дать автономию, закрепив ее в Конституции
Крыму могут дать автономию, закрепив ее в Конституции
EPA/UPG

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Президент Украины Петр Порошенко согласился внести в парламент проект изменений в Конституцию о статусе Крыма. Об этом заявил нардеп от БПП Рефат Чубаров, передает РБК-Украина.

“Я подошел к президенту и сказал, что следующим шагом в ближайшее время должно быть внесение в Верховную Раду изменений в Конституцию Украины относительно Крыма. Он согласился с такой точкой зрения“, - рассказал Чубаров.

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По словам депутата, имеется ввиду статус Крыма как национально-территориальной автономии, исходя из права крымскотатарского народа на самоопределение в составе Украины.

“Я убежден в том, что в этой строке - НАТО, ЕС - мы должны были поставить точку и добавить “статус Крыма как национально-территориальной автономии“, - подчеркнул Чубаров.

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Напомним, ранее сообщалось, что Рада закрепила стратегический курс Украины на вступление в ЕС и НАТО в Конституции Украины.

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Теги: Крым, статус, Порошенко, Чубаров, Рада, Конституция, крымские татары, автономия
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Комментариев (6)
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Bagram123    07.02.2019, 14:24
Оценка:  0
Bagram123
У него одна бредовая идея,возьмите нас на шею в нато.
Bagram123    07.02.2019, 14:23
Оценка:  0
Bagram123
Называется-без меня меня женили.
Миротворение    07.02.2019, 14:02
Оценка:  0
Миротворение
Юмористы.Там украинцев было 15%,а татар было 10%,из них тысячи выехали,остались сотни и ты не украинцам,а татарам хочешь отдать Крым?))) При том,что русских там 80)Было.
Olshankin    07.02.2019, 13:59
Оценка:  +1
Olshankin
Давно не слышно было Чубарова. Загостился у Вятровича.
alex-zol    07.02.2019, 13:55
Оценка:  +1
alex-zol
сепар
designandrey65    07.02.2019, 13:42
Оценка:  +3
designandrey65
Поздно пить баржоми ,когда почки отвалились....
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