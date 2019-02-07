Порошенко готов внести законопроект об автономии Крыма - Чубаров

Статус Крыма как национально-территориальной автономии предлагают закрепить в Конституции Украины.

Крыму могут дать автономию, закрепив ее в Конституции EPA/UPG

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Президент Украины Петр Порошенко согласился внести в парламент проект изменений в Конституцию о статусе Крыма. Об этом заявил нардеп от БПП Рефат Чубаров, передает РБК-Украина.

“Я подошел к президенту и сказал, что следующим шагом в ближайшее время должно быть внесение в Верховную Раду изменений в Конституцию Украины относительно Крыма. Он согласился с такой точкой зрения“, - рассказал Чубаров.

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По словам депутата, имеется ввиду статус Крыма как национально-территориальной автономии, исходя из права крымскотатарского народа на самоопределение в составе Украины.

“Я убежден в том, что в этой строке - НАТО, ЕС - мы должны были поставить точку и добавить “статус Крыма как национально-территориальной автономии“, - подчеркнул Чубаров.

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Напомним, ранее сообщалось, что Рада закрепила стратегический курс Украины на вступление в ЕС и НАТО в Конституции Украины.