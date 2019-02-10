Грабеж, побои и венгерский паспорт: ГПСУ задержала пятерых человек в розыске

Разыскиваемых за различные преступления поймали на границах Украины и при попытке уйти на оккупированную территорию.

Пограничники поймали пятерых украинцев в розыске на пунктах пропуска dpsu.gov.ua

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В субботу в КПВВ “Новотроицкое“ пограничники Донецкого отряда задержали гражданина Украины, которого разыскивали по двум статьям УК. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

Мужчина находился в розыске по статье 185 УК “Кража“ и статье 255 УК “Создание преступной организации“, он пытался попасть на временно оккупированную территорию. Задержанного передали Нацполиции.

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Кроме того, пограничники задержали еще четверых человек в розыске Нацполиции на границе Украины. Так, в субботу в железнодорожном пункте пропуска “Чоп“ пограничный наряд задержал 20-летнего закарпатца. Молодой человек пытался въехать в Украину поездом “Будапешт-Чоп-Мукачево“.

Чтобы избежать задержания, находившийся в розыске закарпатец пытался выдать себя за иностранца и предъявил на контроль загранпаспорт гражданина Венгрии. Его также передали Нацполиции.

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В пункте пропуска “Новые Яриловичи“ задержали мужчину, которого разыскивали двум статьям: 122 УК “Умышленное телесное повреждение средней тяжести“ и 126 УК “Побои и истязания“.

В пункте пропуска “Ягодин-авто“ задержали преступника, который должен понести наказание по статье 185 УК (кража) и по статье 292 УК (повреждение объектов нефтяных магистралей).

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Там временем на Буковине в пункте пропуска “Мамалыга“ задержали преступника, которого разыскивали по статье 186 УК “Грабеж“. Задержанных переданы сотрудникам Нацполиции.

Напомним, ранее в ГПСУ сообщали, что сепаратисты применили лазерное оружие. До этого пограничники учились отражать атаку с Азовского моря.