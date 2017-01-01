Убийство Гандзюк: Главе Херсонского облсовета вручили "пидозру"

Мангера подозревают в заказе преступления.

Глава Херсонского облсовета называет обвинения в свою сторону голословными censor.net.ua

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Представители ГПУ сегодня, 11 февраля, вручили подозрение в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

“Гражданину Мангер В. М. объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк“, - написал он. Также Луценко опубликовал фотокопию первой страницы текста подозрения.

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Подозрение лично привез в Херсон в 08:20 заместитель генпрокурора Юрий Столярчук. В ней говорится организацию преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, П.4, п.6, п.11, п. 12 ч. 2 ст.115 УК Украины. То есть то есть умышленного противоправного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных мотивов, на заказ, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц.

Теперь группа ГПУ и СБУ принимает меры, чтобы доставить его в суд, но задержать его не могут, так как преступление совершено полгода назад. Мангера изначально назвали главным подозреваемым в убийстве активистки.

Как уточнила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, Мангер будет доставлен в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения, по месту его жительства проходят обыски.

Обнародован документ Юрий Луценко/ Facebook

Как сообщалось 10 февраля, партия Батькивщина исключила из своих рядов председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, связанного с подозреваемым в организации убийства советника мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк.

Как сообщалось в ноябре, ВСК по убийству Гандзюк “копнула глубже“ - “в Херсоне - ад“.