Луценко перечислил имена "заказчиков" расстрелов на Майдане
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ГПУ фактически завершила следствие касательно людей, которые отдали преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане. Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.
По его словам, комиссия экспертов и специалистов на основании 988 томов материалов следствия сделала вывод, что гибель и ранения участников мирных собраний на Майдане находится в прямой причинной связи с решениями и действиями ряда бывших вип-чиновников.
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Это экс-президент Виктор Янукович, экс-глава СБУ Александр Якименко и его подчиненные - Владимир Тоцкий, Сергей Ганжа, Сергей Потиевский, Александр Щеголев, отметил Луценко.
Кроме того, к приказам об убийствах на Майдане считают причастными экс-главу МВД Виталия Захарченко и его подчиненных Станислава Шуляка, Сергея Конопляника, Николая Миколенко, экс-министра обороны Павла Лебедева, экс-начальника Генштаба Владимира Заману.
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“Как генпрокурор гарантирую, что это важнейшее дело современной Украины пойдет на ознакомление защиты и в суд сразу после решения ВР о продлении процедуры заочного осуждения“, - добавил Луценко.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня отмечают День Героев Небесной Сотни, в связи с чем Епифаний провел панихиду в Михайловском Соборе.