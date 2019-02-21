МИД работает над законопроектом о двойном гражданстве

Климкин подчеркнул, что легализация двойного гражданства позволит привлечь диаспору к работе в Украине.

Читай также: Климкин в Брюсселе примет участие в заседании по Украине

Министерство иностранных дел Украины работает с некоторыми депутатами Верховной Рады над законопроектом о двойном гражданстве.

Об этом сообщил министр Павел Климкин в интервью Цензору.

“Мы нарабатываем предложения. Я общаюсь с несколькими народными депутатами. Это люди из разных политических сил“, - сказал он.

В то же время министр пока не знает, когда документ может быть готов. Он считает, что разработка законопроекта и его обсуждение займет по меньшей мере несколько месяцев.

Читай также: Климкин заявил, что Украина надеется на двусторонний безвиз с Великобританией

Климкин подчеркнул, что легализация двойного гражданства позволит привлечь диаспору к работе в Украине.

“Есть много украинцев в Канаде, США, Австралии, которые могли бы работать здесь, в Украине, если бы было введено двойное гражданство. Я недавно открывал в Эдмонтоне генеральное консульство. Ко мне подходили многие и говорили: продвигайте свою инициативу, мы готовы приехать и поработать. Они готовы по 2-3 года работать не обязательно в Киеве, а помочь местному самоуправлению. Причем они готовы получать украинскую зарплату. Так что мы теряем тысячи людей. Это нечестно и неправильно“, - заявил министр.

Глава МИД отдельно подчеркнул, что законопроект не будет предусматривать двойного украинско-российского гражданства.

Читай также: Глава МИД Турции прибыл в Украину

Напомним, российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, по завершению Мюнхенской конференции по вопросам безопасности написал в своем Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.