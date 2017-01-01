Супрун поведала о пользе белка

И.о. министра рассказала украинцам, как и сколько нужно кушать белка, чтобы быть сильным.

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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала украинцам, как и сколько нужно есть белка, чтобы быть сильными и не чувствовать себя печальными.

Об этом написала Супрун на своей странице в Facebook.

Прежде всего она дала определение термину: “Белок — это источник аминокислот. Они бывают заменимые те, которые мы умеем создавать сами, и незаменимые — мы их должны потреблять с пищей“.

По словам Супрун, аминокислоты, в свою очередь, являются не только “кирпичиками” для построения мышц, из них образуются белки крови, ферменты, нейромедиаторы и некоторые гормоны — соединения, определяющие работу нервной системы и всех биохимических процессов.... Поэтому их потребление важно.

Глава Минздрава отметила, что для большинства людей достаточно употреблять белок в расчете 0,6 -1 гр/кг массы тела, однако есть определенные рекомендации.

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“Вегетарианцы и веганы имеют большую потребность в белковой пище — до 2 гр/кг веса. Это потому, что белок растительного происхождения содержит меньше незаменимых аминокислот. Люди старшего возраста, чтобы предотвратить саркопению и деградацию мышц, также должны есть больше белка: 1 - 1,3 гр/кг. Это же касается спортсменов... Легкоатлетам советуют есть белок в расчете 1,3 - 1,8 гр/кг массы тела, а тем, кто стремитесь нарастить мышцы потребление белка можно увеличить до 2 гр/кг. Веганы-атлеты могут увеличить потребление белковой пищи до 2,5 гр/кг веса. Бодибилдеры перед соревнованиями могут увеличить потребление белка до 3 гр/кг, но такие нормы подходят не всем“, - уточнила она.

При этом Супрун добавила, что важно — не превышать дневные нормы белка, потому что это вредно для здоровья. В частности:

- избыток белка вредит людям, у которых диагностированы болезни почек.

- богатый белком рацион считают полезным для здоровья костей в случае адекватного потребления кальция и витамина D. Если их не хватает, то чрезмерное потребление белка может вызвать остеопороз у женщин с ожирением и у мужчин с нормальным весом.

- чем больше белка, тем выше уровень инсулинообразного фактора роста 1 (IGF-1) и более активные процессы деления и роста клеток. С одной стороны, это хорошо, ведь возрастает объем мышц, а с другой — плохо, потому что возрастает риск рака и ускоряется старение.

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- растительный белок не всегда лучше животного — пропорциональный рост количества белка в рационе увеличивает шансы упомянутых побочных эффектов. Впрочем, потребление красного мяса (мяса млекопитающих) следует ограничить до нескольких уловок в неделю, а сардельки и колбасы лучше исключить из рациона.

- белковые добавки уменьшают уровень нейромедиатора серотонина в мозге. Недостаток серотонина – молекулярный механизм клинической депрессии. Кроме того, они не заменят разнообразные пищевые источники белка.

“Каждый прием пищи должен содержать что-то белковое, поэтому не стоит съедать большой стейк раз в день в надежде закрыть дневную потребность в аминокислотах. Заметьте, что белковая пища — это не только мясо, но и бобовые, рыба, яйца, молочные продукты, орехи и переработанная соя“, - резюмировала Супрун.

Как сообщалось 23 февраля, Супрун опровергла “фейк“ о пользе витамина С при простуде.