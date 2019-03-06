Уклонение от налогов в 26,6 млн: Главе "Оптимумспецдетали" объявили подозрение

Андрею Рогозу предъявили официальное подозрение в уклонении от налогов, он уже фигурирует в деле о мошенничестве.

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Дело ГПУ о криминальной деятельности “Оптимумспецдеталь“ при поставке товаров “Укроборонпрому“ вышло на финал и уже объявлены подозрения. Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

Он также сообщил, что в связи с этим руководителю фирмы Андрею Рогозе было объявлено о подозрении.

Луценко показал схему закупок с "утечкой" налогов facebook.com/LlutsenkoYuri

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“После получения окончательного акта налоговой проверки руководителю фирмы было объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 млн грн“, - пишет Луценко.

После экспертизы переписки Рогозы возможными станут и подозрения другим фигурантам производства, добавил он.

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“Попутно напомню, что по этому же делу Рогозе и двум его соучастникам - работникам СБУ еще в 2018 году было предъявлено обвинение в мошенничестве, которое по сейчас по сути рассматривается в Печерском суде“, - написал Луценко.

По его словам,оценка действий должностных лиц, директоров госпредприятий и связанных с ними лиц по другим коррупционным статьям является исключительной подследственностью НАБУ, которое ведет это дело с 2016 года.

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Напомним, ранее сообщалось, что Юрий Луценко принимал участие в заседании СНБО по вопросу реформирования “Укроборонпрома“.