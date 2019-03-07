ЦИК соберется ночью ради размера бюллетеня

Комиссии необходимо будет утвердить наполнение и размер бюллетеня с учетом снявшихся с выборов кандидатов.

ЦИК соберется на ночное заседание, чтобы утвердить размер и наполнение бюллетеня facebook.com/UACEC

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Центральная избирательная комиссия в ночь на 8 марта рассмотрит вопрос снятия кандидатов с баллотирования на выборах президента. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, передает РБК-Украина.

Этой же ночью комиссия, уже имея точный список кандидатов, утвердит наполнение избирательных бюллетеней. Заседание Центризбиркома начнется в 00:15 пятницы 8 марта.

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“Во время избирательного процесса не важно, в какое время проходит заседание, ведь в избирательном процессе нет выходных“, - пояснили в комиссии.

Ночное заседание, подчеркнули в пресс-службе, связано с тем, что избирательный процесс очень быстротечно.

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“Именно 8 числа ЦИК должна принять решение о поданных заявлениях о снятии кандидатов с баллотирования, а также принять соответствующее постановление о размере и наполнении избирательного бюллетеня“, - добавили в ЦИК.

Информация о наполнении бюллетеня должна немедленно после принятия решения поступить на печатающий полиграфкомбинат “Украина“, чтобы он начал работу.

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7 марта - последний день, когда кандидаты в президенты могут сняться с выборов. У ЦИК для принятия решения о снятии их кандидатур есть время до конца суток 8 марта.

Напомним, ранее о желании снять свою кандидатуру заявили несколько кандидатов. Это Дмитрий Добродомов, Евгений Мураев, Сергей Кривонос, Дмитрий Гнап и Андрей Садовый. Таким образом, пока бюллетень может сократитьс ядо 39 фамилий.