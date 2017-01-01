Порошенко обещает сегодня заменить Гладковского в СНБО

Президент назначит в Совет нацбезопасности человека, который займется вопросами перевооружения ВСУ.

Порошенко обещает назначить нового человека в СНБО уже сегодня president.gov.ua

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Петр Порошенко заявил, что сегодня подпишет указ о назначении в состав СНБО человека, который возглавит комиссию по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщает УНН.

"Появится человек, который будет непосредственно заниматься вопросами перевооружения ВСУ и других военных формирований и вопросами нашего сотрудничества с НАТО", - заверил Порошенко.

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Ранее Межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля возглавлял уволенный президентом замглавы СНБО Олег Гладковский.

Кроме того, Порошенко обратился к премьеру Владимиру Гройсману с предложением подготовить представление на увольнение главы Полтавской ОГА Валерия Головко и его первого заместителя Андрея Песоцкого из-за подозрений НАБУ.

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Напомним, 4 марта президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности замглавы СНБО из-за скандала о хищениях в оборонной сфере, причастным к которым считают Игоря Гладковского, сына экс-чиновника.