САП просит привлечь к ответственности двоих депутатов ВР

Для этого генпрокурор должен подать в Верховную Раду соответствующее представление.

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САП направила генпрокурору Юрию Луценко для поддержания и внесения в ВР представление о привлечении к уголовной ответственности депутатов Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского. Об этом ведомство сообщило в Facebook.

Детективы НАБУ собрали достаточно доказательств для привлечения к уголовной ответственности депутатов за представление заведомо недостоверных сведений в декларациях (статья 366-1 УК), уточнила пресс-служба.

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Там напомним, что, согласно части 2 статьи 482 УПК Украины привлечение к уголовной ответственности народного депутата не может быть осуществлено без согласия Верховной Рады.

“Согласно статье 218 Закона Украины “О Регламенте Верховной Рады“ представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности в отношении народного депутата может быть внесено в Раду только генпрокурором“, - отметила САП.

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Напомним, ранее сообщалось, что Назар Холодницкий лично вручил мэру Одессы Геннадию Труханову новое подозрение.