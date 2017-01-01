ГБР проверит, покрывал ли Сытник схемы в оборонке

Проверка пройдет в рамках расследования, открытого по материалам журналистов Bihus.info.

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Государственное бюро расследований проверит возможную причастность директора НАБУ Артема Сытника к сокрытию коррупционных схем в оборонном секторе. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, передает Интерфакс-Украина.

Проверка пройдет в рамках расследования производства, открытого по материалам расследования журналистов Bihus.info.

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“Мы будем исследовать все факты, и проверять все обстоятельства, о которых нам будет известно. Конечно же, вопросы у нас будут не только к детективам, которые не расследовали или не зарегистрировали материалы проверки“, - отметил Труба.

“В том числе юридическая оценка будет даваться действиям как руководителям структурных подразделений НАБУ, так и руководству“, - добавил он.

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В финальной серии расследования, журналистов Bihus.info из программы “Наши гроши“ говорилось, что НАБУ было известно о наличии незаконных схем в оборонном комплексе.

Глава САП Назар Холодницкий также сегодня заявил, что Сытник мог знать о сокрытии его подчиненными коррупционных схем в ГК “Укроборонпром“.

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Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ отстранило двух детективов из-за расследования хищений в оборонке.