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"Нельзя вернуться к нормальному сотрудничеству": НАТО призывает РФ вернуть Крым

Комментариев: 10
В Альянсе считают, что Россия должна вернуть Крым, захваченные украинские корабли и моряков и обеспечить свободу судоходства.
НАТО заверяет, что никогда не признает аннексию Крыма
НАТО заверяет, что никогда не признает аннексию Крыма
EPA/UPG

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Североатлантический совет НАТО выступил с заявлением, в котором призвал РФ вернуть Крым Украине. Об этом говорится в заявлении штаб-квартиры Альянса по случаю пятилетней незаконной аннексии Крыма Россией, передает Интерфакс-Украина.

“Пять лет назад Россия применила силу против Украины, чтобы незаконно аннексировать Крым. Это нарушение суверенитета Украины является серьезным нарушением международного права и значительным вызовом евроатлантической безопасности“, - подчеркивается в тексте сообщения.

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“Мы решительно осуждаем этот акт, мы не признаем никогда. Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине, - отметили в НАТО - Крым - это территория Украины“.

Союзники также выразили глубокую обеспокоенность в связи с нарушениями прав человека в Крыму. “К этим нарушениям относятся внесудебные убийства, похищения, насильственные исчезновения, насилие, произвольные задержания, аресты и пытки“, - подчеркнули в НАТО.

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“Любые попытки узаконить или нормализовать незаконную аннексию Крыма должны быть прекращены, в частности автоматическое внедрение российского гражданства, насильственное перемещение населения, призыв в армию РФ и незаконное проведение российских избирательных кампаний“, - говорится в заявлении совета.

В НАТО также осудили строительство Керченского моста, неоправданное применение Россией военной силы против украинских кораблей в ноябре 2018 года и потребовали освободить военнопленных моряков и вернуть Украине ее корабли.

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“Невозможно вернуться к нормальному сотрудничеству, пока не произойдет четкого конструктивного изменения в действиях России“, - считают в Альянсе.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заверил, что Украина сможет вернуть себе Крым.

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Теги: НАТО, Украина, РФ, Крым, аннексия
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Комментариев (10)
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farfalle    18.03.2019, 14:02
Оценка:  -4
farfalle
пусть индейцам Америку вернут сначала, и Техас мексиканцам.
WTF2wtf    18.03.2019, 14:07
Оценка:  +4
WTF2wtf
Пора Путину отбить Аляску, есрнуть ее домой.
Или очко жим-жим, когда это не соседи с небольшой армией?
farfalle    18.03.2019, 14:10
Оценка:  -6
farfalle
Там русскоязычных нет.
WTF2wtf    18.03.2019, 14:20
Оценка:  +4
WTF2wtf
Та за притеснение русского языка и накажите америкососв, дауны.
Вы молча кивать будет при любой очередной выходке ботоксного фюррерка, приучены уже, дебилы ...
farfalle    18.03.2019, 14:22
Оценка:  -4
farfalle
Аляска была официально продана. Население никуда не рвется. Это вы привыкли по каждому поводу драки и майданы устраивать, зверюшки
WTF2wtf    18.03.2019, 14:25
Оценка:  +2
WTF2wtf
Так это мы напали на россию и захватили пару российских регионов?
Это мы гоним сотни танков в Краснодар и убиваем там местых за российскую сиволику?
farfalle    18.03.2019, 14:26
Оценка:  -1
farfalle
Иди накуй, дегенерат. И не пиши под моими комментами, я брезгую
WTF2wtf    18.03.2019, 14:27
Оценка:  -1
WTF2wtf
Путиснкий нацист обижается на реальность, которую принесли российские оккупанты?
WTF2wtf    18.03.2019, 14:28
Оценка:  -2
WTF2wtf
А реальность намного хуже этих нескольких слов о ней!!!
Колишній-східняк    18.03.2019, 13:58
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Это кацам руководство к действию.
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