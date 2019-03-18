"Нельзя вернуться к нормальному сотрудничеству": НАТО призывает РФ вернуть Крым

В Альянсе считают, что Россия должна вернуть Крым, захваченные украинские корабли и моряков и обеспечить свободу судоходства.

НАТО заверяет, что никогда не признает аннексию Крыма EPA/UPG

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Североатлантический совет НАТО выступил с заявлением, в котором призвал РФ вернуть Крым Украине. Об этом говорится в заявлении штаб-квартиры Альянса по случаю пятилетней незаконной аннексии Крыма Россией, передает Интерфакс-Украина.

“Пять лет назад Россия применила силу против Украины, чтобы незаконно аннексировать Крым. Это нарушение суверенитета Украины является серьезным нарушением международного права и значительным вызовом евроатлантической безопасности“, - подчеркивается в тексте сообщения.

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“Мы решительно осуждаем этот акт, мы не признаем никогда. Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине, - отметили в НАТО - Крым - это территория Украины“.

Союзники также выразили глубокую обеспокоенность в связи с нарушениями прав человека в Крыму. “К этим нарушениям относятся внесудебные убийства, похищения, насильственные исчезновения, насилие, произвольные задержания, аресты и пытки“, - подчеркнули в НАТО.

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“Любые попытки узаконить или нормализовать незаконную аннексию Крыма должны быть прекращены, в частности автоматическое внедрение российского гражданства, насильственное перемещение населения, призыв в армию РФ и незаконное проведение российских избирательных кампаний“, - говорится в заявлении совета.

В НАТО также осудили строительство Керченского моста, неоправданное применение Россией военной силы против украинских кораблей в ноябре 2018 года и потребовали освободить военнопленных моряков и вернуть Украине ее корабли.

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“Невозможно вернуться к нормальному сотрудничеству, пока не произойдет четкого конструктивного изменения в действиях России“, - считают в Альянсе.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заверил, что Украина сможет вернуть себе Крым.