ЦИК выложил реквизиты счета для партий и самовыдвиженцев
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Центральная избирательная комиссия открыла номер специального счета для зачисления денежного залога кандидатов в депутаты Верховной Рады. Об этом сообщают Українські Новини.
ЦИК также привела реквизиты платежа:
получатель: Центральная избирательная комиссия,
код получателя (ЕГРПОУ): 21661450,
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счет получателя: 37318027000016,
банк получателя: Государственная казначейская служба Украины,
код банка получателя (МФО): 820172.
Уточняется, что партия, выдвинувшая избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе, должна внести 4 173 000 гривен, а партия, выдвинувшая кандидата в депутаты в одномандатном округе, и кандидаты-самовыдвиженцы - 41 730 гривен.
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Напомним, ранее сообщалось, что сменить место голосования можно будет до 15 июля.