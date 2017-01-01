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ЦИК выложил реквизиты счета для партий и самовыдвиженцев

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Партии должны внести около 4 млн гривен, кандидаты-мажоритарщики - по 41 тысяче гривен.
Партии уже могут сбрасывать ЦИК взносы на выборы
Партии уже могут сбрасывать ЦИК взносы на выборы
EPA/UPG

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Центральная избирательная комиссия открыла номер специального счета для зачисления денежного залога кандидатов в депутаты Верховной Рады. Об этом сообщают Українські Новини.

ЦИК также привела реквизиты платежа:

получатель: Центральная избирательная комиссия,

код получателя (ЕГРПОУ): 21661450,

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счет получателя: 37318027000016,

банк получателя: Государственная казначейская служба Украины,

код банка получателя (МФО): 820172.

Уточняется, что партия, выдвинувшая избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе, должна внести 4 173 000 гривен, а партия, выдвинувшая кандидата в депутаты в одномандатном округе, и кандидаты-самовыдвиженцы - 41 730 гривен.

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Напомним, ранее сообщалось, что сменить место голосования можно будет до 15 июля.

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Теги: партии, кандидаты, выборы, Рада, ЦИК
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