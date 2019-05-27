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Зеленский пожелал успехов новому президенту Литвы

Комментариев: 2
Глава государства поздравил новоизбранного президента Гитанаса Науседи.
Зеленский назвал литовцев братским народом
Зеленский назвал литовцев братским народом
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленксий поздравил новоизбранного президента Литвы Гитанаса Науседи и “братский литовский народ“. Об этом он написал в Twitter.

“Желаю успеха новоизбранному президенту Литвы Гитанасу Науседи и братскому литовскому народу! Наша история и будущее тесно переплетены“, - заявил президент. 

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“Есть общие вызовы, которые мы преодолеем, только объединив усилия. Ценим наше стратегическое партнерство и рассчитываем на его укрепление! Sveikiname“, - написал Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский извинился за отобранного у Игоря Коломойского адвоката Андрея Богдана.

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Теги: Зеленский, Литва, президент, пожздравление
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    27.05.2019, 10:52
Оценка:  +1
VSHIVANKA
КЛУБ ОБИЖЕННЫХ РОССИЕЙ МЕНЯЕТ СОСТАВ ? ))))
Ira0956    27.05.2019, 10:46
Оценка:  0
Ira0956
вот только себе ума пожелать недомерок не догадался
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