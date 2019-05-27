Зеленский пожелал успехов новому президенту Литвы
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Президент Владимир Зеленксий поздравил новоизбранного президента Литвы Гитанаса Науседи и “братский литовский народ“. Об этом он написал в Twitter.
“Желаю успеха новоизбранному президенту Литвы Гитанасу Науседи и братскому литовскому народу! Наша история и будущее тесно переплетены“, - заявил президент.
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Бажаю успіху новообраному Президенту Литви— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 27 мая 2019 г.
Гітанасу Наусєді і братньому литовському народу! Наша історія і майбутнє тісно переплетені. Маємо спільні виклики, які подолаємо, лише об’єднавши зусилля. Цінуємо наше стратегічне партнерство й розраховуємо на його зміцнення!
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“Есть общие вызовы, которые мы преодолеем, только объединив усилия. Ценим наше стратегическое партнерство и рассчитываем на его укрепление! Sveikiname“, - написал Зеленский.
Напомним, ранее Владимир Зеленский извинился за отобранного у Игоря Коломойского адвоката Андрея Богдана.