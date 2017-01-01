"Стала бы слугой народа": Савченко рассказала о своих шансах стать президентом

Также Савченко объяснила, почему пришла на инаугурацию в орденах.

Надежда Савченко рассказала о том, почему не принимала участие в президентской кампании, а также об инаугурации Владимира Зеленского и шансах Вакарчука.

Об этом стало известно из интервью для “Страны“.

Читай также: Савченко извинилась перед Хомчаком за “труса и недостаточно умного командира”

Нардеп отметила, что могла принимать участие в президентской гонке, если бы в это время она не сидела в тюрьме. Она подчеркивает, что именно Порошенко сделал все, чтобы дискредитировать ее репутацию с 2016 по 2018 год.

Если бы меня не посадили, то я бы через год просто исчезла. Я бы исчезла в политическом плане, - заявила Савченко

Она также говорит, что имела бы силы донести до людей свои мысли и таким бы образом Савченко набрала бы хороший процент на выборах.

Если бы была бы я, то Зеленского бы не было. Надежда Савченко стала бы слугой народа. А когда Надежду Савченко посадили, то начали делать виртуальный образ, - подчеркнула депутат.

Читай также: В Генштабе рассказали, возможно ли освободить Донбасс военным путем

Кроме того, Надежда сказала, что у Святослава Вакарчука не было бы шансов выиграть выборы, ведь его люди приходят, чтобы послушать как певца, так же как и Руслану Лыжичко.

Комментируя Владимира Зеленского, Савченко отметила, что он является и “митцем“ и шоуменом и органически соединил в себе два этих качества. А душой Зеленский очень молод.

Не забыла Савченко и объяснить, почему явилась на инаугурацию Зеленского в орденах. Нардеп рассказала, что “надела на себя все то, что навешала на меня эта власть до того, как меня посадить“. На инаугурации она хотела показать, что ордены нужно носить с честью.

Я на инаугурации показала людям, что ордена и медали нужно носить с честью, ими не нужно “брязкать“ без повода“, - добавляется депутат.

Читай также: Савченко пришла на инаугурацию в орденах и рассказала о президенте

Ранее мы писали о том, что Надежда Савченко рассказала в интервью, что думает об вариациях сексуальной ориантации, своих планах на семью и личной жизни.