Убийство Гандзюк: Начался суд над фигурантами дела

Начался суд над пятерыми обвиняемыми в нанесении тяжких телесных повреждений, что привело к смерти активистки.

Возможных убийц Гандзюк обвиняют только в нанесении тяжких телесных Facebook Екатерины Гандзюк

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В Покровском райсуде Днепропетровской области началось первое заседание по делу пятерых обвиняемых в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает УНИАН.

Заседание проходит под председательством судьи Елены Черной. На скамье подсудимых находятся пять человек – Сергей Торбин, Владимир Васянович, Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский, Никита Грабчук. Читай также: Мангер прошел полиграф по убийству Гандзюк Все они, которые обвиняются в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк - по статье 27, статье 28 и статье 121 УК. В заседании принимают участие прокуроры, защитники обвиняемых, отец Екатерины Гандзюк Виктор и его представитель.

Нападение произошло 31 июля 2018 года в Херсоне. Неизвестный облил общественную активистку концентрированной серной кислотой. Были задержаны пятеро подозреваемых, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

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4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью и по заказу.

В апреле подозреваемым в убийстве активистки Екатерин Гандзюк смягчили подозрение: теперь их обвиняют в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

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В организации убийства Гандзюк подозревают главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. Он был арестован 15 февраля, но вышел под залог в 2,5 млн гривен.

Напомним, 31 мая суд смягчил меру пресечения подозреваемому в заказе нападения на Гандзюк Владиславу Мангеру.