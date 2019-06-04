Смерть 5-летнего мальчика: под МВД убрали игрушки и пытались стереть надпись “Убийцы”
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Под зданием Министерства внутренних дел оперативно убрали игрушки и свечи, которые принесли активисты в память об убитом 5-летнем мальчике, в которого стреляли пьяные полицейские. Об этом сообщила журналист Наталья Нагорная.
По словам журналистки, возле здания МВД пытались также стереть надпись “Убийцы”. Между тем, удалось зарисовать только слово “Аваков”.
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Кроме игрушек и свечей, оперативно убрали шины, которые накануне жгли активисты.
Напомним, у МВД собрался митинг из-за смерти ребенка. Возле здания Министерства внутренних дел в Киеве вечером в понедельник, 3 июня, началась акция с требованием справедливого расследования убийства полицейскими пятилетнего мальчика в Киевской области.