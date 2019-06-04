Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Смерть 5-летнего мальчика: под МВД убрали игрушки и пытались стереть надпись “Убийцы”

Комментариев: 5
Под зданием МВД убрали все, что принесли активисты в память об убитом 5-летнем Кирилле.
У МВД убрали игрушки в память о Кирилле
У МВД убрали игрушки в память о Кирилле
facebook.com/natasya.nagorna

Читай также: “Мой мальчик любил жизнь”: мать убитого полицейскими мальчика

Под зданием Министерства внутренних дел оперативно убрали игрушки и свечи, которые принесли активисты в память об убитом 5-летнем мальчике, в которого стреляли пьяные полицейские. Об этом сообщила журналист Наталья Нагорная.

Надписи пытались зарисовать
Надписи пытались зарисовать
facebook.com/natasya.nagorna

По словам журналистки, возле здания МВД пытались также стереть надпись “Убийцы”. Между тем, удалось зарисовать только слово “Аваков”.

Читай также: Зеленский пообещал наказать виновных в убийстве ребенка

Кроме игрушек и свечей, оперативно убрали шины, которые накануне жгли активисты.

В память о мальчике практически ничего не осталось
В память о мальчике практически ничего не осталось
facebook.com/natasya.nagorna

Напомним, у МВД собрался митинг из-за смерти ребенка. Возле здания Министерства внутренних дел в Киеве вечером в понедельник, 3 июня, началась акция с требованием справедливого расследования убийства полицейскими пятилетнего мальчика в Киевской области.

Поделись:
Теги: митинг, игрушки, свечи, шины, МВД, митинг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Афганец    04.06.2019, 12:39
Оценка:  0
Афганец
Отдать этих уродов на растерзание толпы!
Мыкола    04.06.2019, 12:19
Оценка:  +2
Мыкола
Беспредел! И это полиция называется?!!! Которая убивает детей?!!! Им, видать, стыдно, что активисты написали правду о их злодеяниях?!!!
yalanga    04.06.2019, 11:54
Оценка:  +2
yalanga
то-есть о склонностях и возможном развитии событий знали все и всем стыдно! или все такие же? и их раздражают символы памяти о трагедии.
dimasvetik    04.06.2019, 11:49
Оценка:  +4
dimasvetik
они МВД что страх потеряли перед народом!!!
Хитрый-Лис    04.06.2019, 11:52
Оценка:  -5
Хитрый-Лис
Народ из за поребрика голос подаёт?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь