Сегодня суд ООН выслушает экспертов в защиту Украины

В понедельник Россия высказала свои аргументы, но их опровергнут уже сегодня.

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Сегодня на слушаниях в Гааге по иску “Украина против России“ украинская делегация будет доказывать, что суд ООН имеет полную юрисдикцию рассматривать дело по существу. Об этом в Facebook написала замглавы МИД Елена Зеркаль.

“На слушаниях в Гааге наша задача сегодня - представить Международному Суду ООН и миру наше дело. Без искажений и манипуляций России. И показать, что Суд имеет полную юрисдикцию рассматривать его по существу“, - пояснила она.

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Первой выступит сама Зеркаль как глава делегации. После этого выслушают профессора Жана-Марка Тувенена.

“Он расскажет, о чем идет речь, когда Украина заявляет о нарушении Россией, как государством, своих обязательств по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма“, - отметила Зеркаль.

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“Речь, в частности, пойдет о том, как Конвенция обязывает Россию предотвращать финансирование терроризма любыми лицами“, - добавила замглавы МИД. Затем выступит Марне Чик и как эксперт будет говорить о некорректности российского толкования состава преступления “финансирование терроризма“.

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“Она также сосредоточится на фактологических манипуляциях России в отношении актов терроризма, на которые ссылается Украина в своем Меморандуме“, - отмечает Зеркаль. Выступление еще одного эксперта со стороны Украины Дэвида Зайонтса будет посвящена соблюдению процедурных требований ICSFT.

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“Профессор Гарольд Гонджа Коу расскажет, что Россия в Крыму совершает именно многочисленные нарушения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а не чего-то другого, как ошибочно считает РФ“, - добавила Зеркаль.

Также Джонатан Гимблетт объяснит, что Украина должным образом поняла статью 22 Конвенции, когда подала дело в Международный Суд ООН.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия может продлить санкции против РФ из-за аннексии Крыма еще на год.