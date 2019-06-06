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"Обещаю не болеть": Ющенко отказался давать показания ГПУ - СМИ

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Экс-президент сходил на допрос, обещает доказать в суде свою невиновность и не собирается прятаться.
Ющенко прокомментировал свой допрос в ГПУ
Ющенко прокомментировал свой допрос в ГПУ
facebook.com/president.ukraine

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Экс-президент Виктор Ющенко рассказал о своем допросе в ГПУ 4 июня. Об этом он написал в Facebook.

“Да, действительно, 4 июня этого года по вызову я прибыл к следователю Генеральной прокуратуры, где мне было сообщено о подозрении. Коротко суть подозрения сводится к тому, что якобы я с 2002 года вступил в сговор с Януковичем по завладению им урочища Межигорье“, - пишет политик.

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“Не вижу повода прятаться или притворяться больным, как это стало модным. Всевозможные обвинения отвергаю, потому что не вижу ни оснований, ни доказательств. В суде я это бесспорно докажу“, - заверил экс-президент.

“Есть ли в деле политический подтекст? Очевидно, есть. Общество видит, как постепенно снята ответственность практически по всем фигурантам громких дел о сепаратизме, госизмене и убийствам на Майдане“, отметил Ющенко.

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Поэтому приходится искать новые громкие дела, имитировать бурную деятельность, считает он. При этом источник в ГПУ утверждает, что Ющенко отказался давать показания Генеральной прокуратуре по делу о “Межигорье“, пишет theБабель.

“Ющенко отказался отвечать, воспользовавшись статьей 63 Конституции, согласно которой лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом“, - рассказал источник.

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Напомним, ранее СМИ написали, что ГПУ объявила Виктору Ющенко подозрения в сговоре с экс-президентом Виктором Януковичем по делу о “Межигорье“.

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Теги: Ющенко, Янукович, Межигорье, ГПУ, подозрения
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Комментариев (1)
Людмил_А    06.06.2019, 14:08
Оценка:  0
Людмил_А
Про ликарню майдутнього спросить не желаете? Вместе со своей американской феськой украли деньги, которые вся страна собирала для больных детей.
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