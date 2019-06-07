Джангиров: мы получили объединенную силу Юго-востока, состоящую из политических тяжеловесов

"Оппозиционный Блок", "Наши" и условная "партия мэров" выступают костяком нового объединения.

Джангиров отмечает, что в политике возможны только “браки по расчету“. Facebook Дмитрия Джангирова

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“Сегодня ряд партий, представляющих интересы русскоязычных граждан Украины и промышленных регионов Юго-Востока, договорились о совместном походе на выборы. Костяком объединения выступают: “Оппозиционный Блок“, “Наши“ и условная “партия мэров", - пишет на своей странице в ФБ политолог Дмитрий Джангиров.

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Он отмечает, что в политике “браков по любви“ не существует. Здесь возможны только “браки по расчету“.

“Это знает любой политик и понимает любой избиратель. Это – аксиома. Однако, по мере приближения к выборам, избиратель начинает желать политических союзов по принципу “ах, какая была бы красивая пара!“ Тут же набегают эксперты-политологи, хором исполняя социологический марш Мендельсона“.

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Между тем, объединение – это сложный политический процесс, который нужно пройти от начала и до конца, считает Джангиров. “И при определенных начальных условиях конца-края этому процессу не будет. В отличие от избирательного процесса, который имеет свои четкие, законодательно закрепленные дэдлайны. А принцип “затянуть переговоры до дэдлайна и объединиться на своих условиях“ – далеко не лучший стимул, даже для “брака по расчету“.

Потому как для той стороны, которую загоняют в цейтнот, объединение превращается из “брака по расчету“ в политическую капитуляцию, уверен политолог.

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“Именно на таком фоне нужно воспринимать сегодняшнее объединение ряда политических сил Юго-Востока. Есть политические силы договороспособные и недоговороспособные. Поэтому у первых получается объединиться, у вторых – нет, несмотря на наличие всех необходимых условий, кроме доброй воли“, - отмечает он.

“Как итог, мы получили новую объединенную силу Юго-Востока, состоящую из политических тяжеловесов как общенационального, так и регионального уровня, способную не только с запасом преодолеть 5%-й барьер, но и провести десятки мажоритарных депутатов в жесткой конкуренции с кандидатами от “Слуги Народа“, - считает Джангиров.

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Также с его точки зрения, возможно, новая политическая сила будет нести немного меньше романтики, немного больше прагматизма. Но она однозначно представляет собой альтернативу геополитическому, экономическому и культурному выбору, навязанному предыдущей властью и продолженному нынешней.

Напомним, ранее сообщалось, что пять оппозиционных партий объединились для совместного похода на выборы Рады.