Выборы 2019: кто идет в Раду и на кого "ставит" Коломойский?

Согласно порядку проведения досрочных выборов, партии должны в ускоренном режиме сформировать партийные списки и определиться с кандидатами в одномандатных округах. ВВС News Украина разбиралась, какие новые политические проекты появятся и насколько обновится Верховная Рада.

Избирательная кампания в Украине по досрочным выборам в Верховную раду продлится недолго, поэтому политические партии должны в срочном порядке сформировать партийные списки и определиться с кандидатами в депутаты в одномандатных округах.

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Процедуры выдвижения кандидатов и утверждение их на партийных съездах завершатся 10 июня. Те, кто решит баллотироваться самовыдвиженцем, будет иметь время до 20 июня. И именно к этой дате все участники выборов должны подать документы в Центральную избирательную комиссию, а ЦИК - до 25 июня зарегистрировать всех кандидатов.

Как и парламент предыдущих созывов, новый будет избран по старой системе: одна половина - по спискам партий, вторая половина - в мажоритарных округах.

Насколько состав Верховной Рады обновится, появятся ли там новые политические силы, кто с кем объединится и кто возглавит партийные списки - ответы на эти вопросы искала ВВС News Украина.

Несмотря на то, что избирательная кампания только началась, в экспертных кругах уже даже делают прогнозы по поводу формирования новой коалиции.

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Руководство “Слуги народа“, имеющей сегодня максимальный рейтинг - более 40% - говорит, что хотело бы иметь однопартийное большинство, но в случае, если его сформировать не удастся, готовы будут договариваться с теми, кто разделяет их взгляды.

Один из вариантов, о котором говорят в экспертных кругах, - коалиция “Слуги народа“ и еще двух политических сил, о симпатии к которым заявил бизнесмен Игорь Коломойский в интервью “Украинской правде“.

Это “Батькивщина“ Юлии Тимошенко и так называемая “партия мэров“, в которую войдут популярные руководители украинских городов.

Список “Слуги народа“ возглавит, скорее всего, Дмитрий Разумков, политический советник Владимира Зеленского. Разумков стал председателем партии вместо Ивана Баканова, который получил должность в Службе безопасности Украины.

Руководство партии заверило, что Владимир Зеленский учавствовать в агитации не будет, поскольку у него много другой работы.

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Слабым местом “Слуги народа“ называют отсутствие партийной сети в регионах для поддержки кандидатов в мажоритарных округах. Именно поэтому, предполагают эксперты, Зе-команда была не против выборов только по партийным спискам.

Но сам Владимир Зеленский после провала в Раде его законопроекта о реформе избирательной системы призвал сторонников “сделать их вместе“ и в одномандатных округах.

(Речь идет о переходе Украины от смешанной пропорционально-мажоритарной системы выборов Рады к выборам по партийным спискам. - .).

Лидеры партии сообщили, что кандидаты в депутаты в составе выдвинутого ею списка и в округах будут определяться с помощью интернета, на специально созданном сайте для голосования и обсуждения претендентов.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук недавно заявил журналистам, что “Слуга народа“ может сотрудничать в парламенте будущего созыва с “Голосом“ Святослава Вакарчука и “Батькивщиной“ Юлии Тимошенко. Реакции на это заявление со стороны Тимошенко пока не поступало.

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Однако сразу же после указа президента о роспуске Верховной Рады Юлия Тимошенко заявила, что поддерживает это решение, поскольку парламент давно “наработал“ на свой роспуск.

Она, как и Владимир Зеленский, участвовала в выборах президента как оппозиционный к Петру Порошенко кандидат, поэтому заявление Руслана Стефанчука, возможно, является не только предположением.

Между тем бизнесмен Игорь Коломойский заявил “Украинской правде“, что дружит с Юлией Тимошенко и готов помогать ей на выборах. В частности, не выставляя высоких расценок на рекламу на принадлежащем ему телеканале.

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Также в СМИ появилась информация, что Виталий Кличко ведет переговоры с Юлией Тимошенко о совместном участии в выборах. Однако ранее подобные предположения о позиции Кличко высказывались и в отношении партии “Сила и честь“ Игоря Смешко.

На выборы решила идти партия, которую уже называют “партией мэров“. Ее также поддерживает Игорь Коломойский.

Появление такой партии проанонсировали мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов. О своем участии в выборах от этой политической силы заявил также мэр Ужгорода Богдан Андреев.

Пока неизвестно, под каким брендом она будет участвовать в гонках, одно из возможных названий - это название партии, которую возглавляет мэр Одессы Труханов, “Доверяй делам“.

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Не исключено, что к этой политической силе присоединится городской голова Киева Виталий Кличко - в случае, если его партия УДАР не пойдет на выборы самостоятельно.

Основой “партии мэров“ станет партия “Возрождение“, которую возглавляет депутат парламента и бывший губернатор Днепропетровской области Виктор Бондарь.

“Партия мэров“ - согласно стратегии новой политсилы - хочет привлечь в список популярных в больших городах мэров, а также выставить в мажоритарных округах кандидатов, одержавших победу на минувших выборах.

Сам Игорь Коломойский в интервью сказал, что “Возрождению“ симпатизирует, а новую партию - консультирует.

По его словам, в нее войдут, помимо “Возрождения“, которая как самостоятельный проект себя “исчерпала“, часть депутатов фракции “Воля народа“ и партия “Доверяй делам“, лидером которой является Геннадий Труханов.

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Несмотря на то, что проект Святослава Вакарчука “Голос“ пока не пользуется достаточной популярностью для преодоления 5-процентного барьера, эксперты убеждены, что рейтинг партии будет расти. Эта политическая сила, как сказал ее лидер, объединится с партией “Сила людей“.

Эта партия существует с 2014 года, у нее нет единого лидера и позиционирует она на себя как партия без вождей. Политсовет возглавляет Александр Солонтай.

Однако “Голос“ столкнется с тем же вызовом, что и “Слуга народа“ в одномандатных округах. Новым лицам будут противостоять “гиганты“ мажоритарки, которые избирались там раньше.

Новых людей в списке партии “Сила и честь“ поведет за собой Игорь Смешко, который на президентских выборах стал едва ли не самой большой неожиданностью: почти без рекламы он был шестым в гонке, набрав более 6% голосов.

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Во время второго тура Игорь Смешко заявил, что не поддерживает ни одного из кандидатов в президенты. Он также называл себя “новым политическим лицом“, имея в виду, что до похода в политику всю жизнь работал в спецслужбах.

Социологические исследования показывают, что партия “Сила и честь“ может преодолеть 5-процентный барьер.

“Украинская стратегия“ - партия, во главе которой пойдет на выборы премьер-министр Владимир Гройсман. Не исключено, что в списке этой же партии будет еще один бывший премьер - Арсений Яценюк.

На предыдущих парламентских выборах именно он возглавлял “Народный фронт“, и эта политическая сила заняла первое место в гонке.

Но сейчас “Народный фронт“ участвовать в выборах самостоятельно скорее всего не будет: политическая сила раздроблена на несколько отдельных групп, которые ищут место в других командах и списках.

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Владимир Гройсман, входивший в пятерку списка БПП на выборах пять лет назад, теперь заявляет, что решил не идти на выборы вместе с Петром Порошенко, хотя такие предложения звучали.

“Такие предложения от президента поступали, и я могу сказать, что многие политики обсуждали разные возможности. Я принял решение: я буду идти самостоятельно, и это решение для меня является окончательным. Я считаю, что мы просто разные“, - сказал Владимир Гройсман в интервью

Владимир Гройсман неоднократно заявлял, что хочет привлечь в список популярных региональных партийных лидеров. Однако премьер не первый, кто ставит целью пополнить список такими людьми.

Ставку на местных лидеров, а также волонтеров и участников конфликта на Донбассе, хочет сделать и Петр Порошенко.

БПП “Солидарность“ уже решили переименовать в партию “Европейская солидарность“ - сокращенно “ЕС“.

Партнером “Европейской солидарности“ станет общественное объединение “Солидарное дело общин“. В подписанном несколько дней назад меморандуме именно на эту организацию возлагается проведение внутреннего рейтингового голосования (праймериз) при выдвижении кандидатов в депутаты.

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Согласно неофициальной информации, полученной ВВС News Украина из источников, близких к фракции БПП, в список обновленной партии Порошенко должны войти новые люди, молодые активисты, а действующим депутатам, в частности бизнесменам, предложат идти на выборы в одномандатных округах самовыдвиженцами.

Однако не исключено, что в команде Петра Порошенко пойдет группа из “Народного фронта“, ориентированная на Андрея Парубия, а также сам спикер Рады.

“Оппозиционная платформа - За жизнь“, возглавляемая Юрием Бойко, Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем, согласно последним социологическим исследованиям, занимает второе место в рейтинге партий, которые будут принимать участие в выборах.

В последнее время высказываются предположения, что эта политическая сила может пойти на выборы вместе с “Оппозиционным блоком“ Александра Вилкула.

Несмотря на то, что две партии были созданы на почве раскола и конфликтов между бизнесменами, с которыми связывают эти две политические силы, совместное участие в парламентских выборах было бы политически выгодным - во избежание распыления голосов сторонников на востоке и юге Украины.

Гражданская позиция Анатолия Гриценко поведет на выборы и бывших членов парламента, и новичков-профессионалов, говорит лидер партии.

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Неделю назад он сообщил о том, с какими партиями собирается объединяться.

“Наша команда “Гражданская позиция“ совместно с партиями “Народный Контроль“ (Дмитрий Добродомов), “Родная Страна“ (Николай Томенко) и “Европейская партия Украины“ (Николай Катеринчук), усиленная профессионалами в ключевых сферах, - вместе идем на выборы“, - написал в Facebook Анатолий Гриценко сразу же после появления указа о досрочных выборах.

Хотя на президентских выборах Анатолий Гриценко занял пятое место, сейчас социологи говорят, что его политическая сила пока не набрала 5% симпатиков.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко получил достаточно скромный результат на президентских выборах по сравнению с предыдущими избирательными кампаниями.

Поэтому эксперты предполагают, что в этом году радикалы могут не преодолеть 5-процентный барьер. Однако не исключено, что сам Олег Ляшко перестрахуется и пойдет на выборы по мажоритарному округу, а первые места в партийном списке займут известные личности.

Ляшко заявлял о том, что его партия переходит в оппозицию к президенту Зеленскому. Но на этом поле оппозиционеров хватает и без Радикальной партии.

“Свобода“ Олега Тягнибока, “Самопомощь“ Андрея Садового, который хочет занять пост премьер-министра, скорее всего, также будут принимать участие в выборах, но их шансы социологи пока оценивают как невысокие.

Ранее Коломойский заявил, что будет помогать Тимошенко на выборах. Бизнесмен рассказал о дружбе с Тимошенко и сообщил, что готов помочь ей на парламентских выборах.