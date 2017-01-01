В Крым не едет существенно больше украинцев - ГПСУ

В мае этого года админграницу с полуостровом пересекли на 7 тысяч человек больше, чем в прошлом году.

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За май 2019 года административную границу с Крымом, куда накануне россияне перебросили десятки тысяч солдат и мощные вооружения, пересекли около 197 тысяч украинцев. Об этом сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян, пишет “Сегодня“.

Эта цифра - всего на 7 тысяч больше, чем в прошлом году. Такое увеличение не является существенным, отметил Слободян.

“Если говорить языком цифр, за май 2019 года админграницу с Крымом пересекли около 197 тысяч человек, а за май прошлого года их было около 190 тысяч“, - говорит он.

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“То есть увеличение не существенное, и говорить о каком-то резком росте тех, кто едет, например, отдыхать, было бы неуместно“, - добавил Слободян. Он также отметил, что ситуация с отдыхом во многом преувеличена российскими СМИ.

“Потому что резкого увеличения количества украинцев, которые едут именно отдыхать, мы не наблюдаем“, – сказал спикер Госпогранслужбы.

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Слободян подчеркнул также, что пограничники не отслеживают цель, с которой граждане с материковой Украины едут в аннексированный Крым. По его словам, эта графа отсутствует в базах данных пограничников, так как “это в определенной степени – ограничение прав и свобод“.

По данным МинВОТ, в мае админграницу в обоих направлениях пересекли 197 795 человек и 32 136 транспортных средств.

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Однако российские пограничники в Крыму заявляли о том, что в связи с майскими праздниками количество граждан Украины, въезжающих в аннексированный Крым через пункты пропуска на админгранице, увеличилось.​

Напомним, ране глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак дал развернутое интервью о ситуации на Донбассе и в Азовском море.