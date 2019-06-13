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Глава штаба “Слуги народа”: Если депутатам мало денег, пусть книжки пишут

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Депутатам от партии “Слуга народа” доплачивать за работу в Раде не собираются.
Зарплаты у депутатов будут без прибавок
Зарплаты у депутатов будут без прибавок
EPA/UPG

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Глава предвыборного штаба президентской партии “Слуга Народа” Александр Корниенко заявил, что депутаты не будут получать дополнительные деньги за свою работу. Все будет в рамках закона, заявил Корниенко в интервью УП.

Я не знаю, какая зарплата у депутата. Слышал, что до 30 тыс. грн, - отметил Корниенко.

Он также ответил на вопрос о том, будут ли депутаты от “Слуги народа” получать дополнительные деньги за работу в парламенте.

Когда человек на что-то соглашается, он же на что-то рассчитывает. У кого-то есть сохранения, кто-то может иметь дополнительный заработок благодаря преподавательской или творческой деятельности. Например, моя профессия предыдущая связана с обучением - я бизнес-тренер. Это как раз преподавательская деятельность. У меня сейчас есть несколько предложений от университетов, которые я рассматриваю, потому что мой опыт будет полезен, - заявил глава штаба “Слуги народа”.

На вопрос журналиста касательно того, как быть депутатам, которым мало депутатской зарплаты, Корниенко ответил:

Пусть книжки пишут. Вот я уже имею заказ на две книжки.

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Напомним, в "слуги народа" решил подался и комик Сергей Сивохо. Известный шоумен баллотируется в нардепы от партии Зеленского по мажоритарному округу.

 

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Теги: Корниенко, "Слуга народа", зарплаты, штаб партии
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