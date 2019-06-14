СБУ прикрыла агентурную сеть информаторов в Луганске

Участники внештатного подразделения распространяли фейки и регулярно отчитывались перед российскими кураторами.

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Сотрудники СБУ задокументировали деятельность информационного подразделения, сформированного ГУ Генштаба ВС РФ при так называемом “2 АК“ российских оккупационных войск в Луганске. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Внештатное подразделение численностью около двух десятков агитаторов отвечало за проведение антиукраинских информационно-пропагандистских акций и сбор военной и социально-политической информации“, - отмечает ведомство.

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Группа непосредственно подчинялась Главному управлению ГШ ВС РФ, получала от него задания, так называемые “темники“ для подготовки и распространения фейковых материалов в СМИ и соцсетях.

Участники группы отчитывались перед кураторами из РФ. “Подразделение также осуществляло сбор информации о руководстве страны и ВСУ, военных подразделениях ООС, украинских патриотах, экономической и политической ситуации“, - отмечает СБУ.

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За каждым районом и населенным пунктом Луганской области был закреплен представитель информационного подразделения, который составлял так называемый “паспорт региона“.

Он должен был отслеживать изменения обстановки на этой территории для дестабилизации ситуации с помощью информтехнологий, а также дискредитации власти и провоцирования социального недовольства.

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Оперативники Службы задокументировали попытки через инспирации протестных акций дестабилизировать ситуацию в Северодонецке в конце 2018 года.

Злоумышленники использовали более 50 фейковых аккаунтов для навязывания пользователям соцсетей прокремлевской точки зрения на события в Украине и фабрикации фейков в пользу страны-агрессора.

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В итоге один из информаторов осужден к четырем годам лишения свободы. Обвинительные материалы в отношении других участников агентурной сети находятся на рассмотрении в судебных органах. Заочно объявлено о подозрении жительнице Луганска, которая возглавляла группу.

Напомним, ранее временный и.о. главы СБУ Иван Баканов отказался отвечать на вопрос, просила ли его жена-россиянка гражданство Украины.