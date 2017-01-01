Азаров, Ющенко и Портнов: СМИ написали о работе и связях Богдана

Журналисты выяснили, с кем сотрудничал глава АП, кроме Игоря Коломойского.

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Глава АП Андрей Богдан до назначения на должность работал не только с олигархом Игорем Коломойским, но и с целым рядом топ-политиков, судей и бизнесменов. Об этом говорится в сюжете Максима Опанасенко издания “Наші гроші“.

В частности, юридическую карьеру Андрей Богдан начинал в адвокатской компании “Правис“, владельцами которой были нардеп Сергей Власенко, юрист Алексей Резников и экс-замглавы Секретариата президента Виктора Ющенко Игорь Пукшин.

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Последний впоследствии создал собственную юрфирму - “Пукшин и партнеры“, куда и перешел работать Богдан, в будущем став бизнес-партнером Пукшина - как в юридической, так и в аграрной сферах.

После Революции Достоинства Игорь Пукшин пытался вернуться в большую политику, став одним из финансовых доноров партии “Гражданская позиция“ и получив там 14 место в списке.

Андрей Богдан в тот же момент уже работал советником олигарха Игоря Коломойского, который возглавлял Днепропетровскую область, и тоже пытался пройти в парламент по спискам БПП.

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Еще одним бизнес-партнером Пукшина, а ранее и Богдана, является Руслан Кирилюк. Он - бывший глава судебной администрации и сожитель судьи Хозяйственного суда Киева Мальвины Даниловой.

Именно этот суд рассматривает сразу несколько эпизодов в деле денационализации “ПриватБанка“ в пользу олигарха Игоря Коломойского.

Здесь же работает сестра Пукшина - Людмила Пукшина, и Роман Бойко - бывший руководитель юридической фирмы “Статус“, совладельцем которой являются родной брат Андрея Богдана Игорь.

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Последний также работает судебным распорядителем в Верховном суде, куда дело “Привата“ имеет шансы попасть после прохождения низших инстанций. В бизнес-отношениях с Пукшиным и Кирилюком сейчас находится и сын экс-главы Конституционного суда Александр Баулин. Последний также близок к и к Андрею Богдану.

В 2007 году Андрей Богдан пытался попасть в Верховную Раду по спискам НУНС, но 93 место в списке партии оказалось непроходным. Между тем, Богдан работал после этого в парламенте - помощником нардепа от БЮТ (на тот момент) Андрея Портнова.

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В 2008 году Андрей Богдан стал адвокатом Юрия Луценко. Луценко эту информацию подтвердил и добавил, что юридические услуги ему были необходимы из-за обвинений в раздаче наградного оружия в МВД.

При президентстве Виктора Януковича Андрей Богдан работал в правительстве Николая Азарова, а сразу после Революции Достоинства стал советником, а затем и адвокатом тогдашнего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского.

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Примерно за год до попадания в команду президента Владимира Зеленского Андрей Богдан успел поработать с Богданом Якимцем, которого считают неформальным помощником и другом руководителя САП Назара Холодницкого.

Напомним, ранее глава АП Андрей Богдан заверил, что здание на Банквой после переезда оттуда президента превратят в музей.