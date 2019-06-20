Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Реванш и угроза микрофоном: Парубий и Папиев поссорились в Раде

Комментариев: 8
Спикер заявил о реванше пророссийских сил, а оппозиционер призвал его не нарушать регламент.
Парубий угрожал выключить Папиеву микрофон
Парубий угрожал выключить Папиеву микрофон
Facebook Андрея Парубия

Читай также: Смерть Дмитрия Тымчука: Что говорят в соцсетях

В Верховной Раде поспорили спикер Андрей Парубий и нардеп от “Оппозиционного блока“ Михаил Папиев. Об этом сообщает УНИАН.

“Мы сейчас живем в тревожные дни - когда от нас уходят лучшие защитники Украины, такие, как наш собрат Дмитрий Тымчук, а внутри страны происходят попытки реванша“, - заявил из президиума Парубий. 

Читай также: "Зачистка" тех, кто много знает о войне: Что говорят в Раде о смерти Тымчука

При этом он добавил, что московская церковь в Украине не только не желает выполнять закон и честно указывать свой реальный центр - Москву. “Они уже пытаются отменить регистрацию Украинской, вселенски признанной церкви. Хотят забрать у нас право иметь свою церковь“, - напомнил спикер. 

Он отметил, что Киевский окружной админсуд “должен сдать экзамен на государственность и украинскость и однозначно подтвердить законность регистрации ПЦУ“. Парубий также отметил, что в Харькове проспекту, который назван именем украинского героя, диссидента Павла Григоренко, возвращают имя украинофоба Жукова. 

Читай также: Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Тымчука

По словам Парубия, это происходит в нарушение закона о декоммунизации. “Суд должен отменить незаконное решение, восстановить законность и наказать инициаторов“, - подчеркнул он. “Нас уже лишают достоинства, когда назначают профессором Национального университета имени Тараса Шевченко придворного юриста Януковича“, - отметил Парубий. 

По его словам, студенты уже начали протест, и руководство вуза должно отменить “это позорное назначение“. Кроме того, спикер отметил, что ведутся разговоры об отмене закона о языке. 

Читай также: РФ, Германия, Бердичев: Кем был Тымчук и как он создал "Информсопротивление"

Парубий подчеркнул: “Мы этого не допустим, за право жить в своей свободной стране мы заплатили тысячами лучших украинцев“. Он подчеркнул, что необходимо “мобилизовать все государственные силы, чтобы остановить реванш“. 

Во время выступления спикера Папиев с рабочего места выкрикивал, что Парубий своими заявлениями оказывает давление на суды. 

Позже депутат, выступая по поправке к проекту Избирательного кодекса, обращаясь к Парубию, сказал: “Ведите себя в соответствии с регламентом“, добавив, что спикеру не предоставляется право на выступления и комментирования ситуации. “Не злоупотребляйте своим служебным положением“, - сказал Папиев.

Читай также: Парубий объявил о смерти Тымчука и отпустил депутатов

В ответ Парубий обвинил Папиева в нарушении Регламента Верховной Рады, напомнив, что в документе предусмотрено, что при обсуждении законопроекта необходимо говорить лишь о поправках. “Еще раз вы будете нарушать регламент, я выключу вам микрофон“, - сказал Парубий, обращаясь к Папиеву. 

Напомним, ранее появилась инфомация, кто может занять в парламенте место погибшего Дмитрия Тымчука.

Поделись:
Теги: Рада, Парубий, Папиев, Оппоблок, ссора
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
КульныйПэрэць    20.06.2019, 12:46
Оценка:  +2
КульныйПэрэць
Парубий,как один из лучших,просто обчзан последовать за Тымчуком.
Boxerogos    20.06.2019, 12:07
Оценка:  +7
Boxerogos
Парубию давно пора начинать"чистить пистолет".
ВАТА_FUCK    20.06.2019, 12:14
Оценка:  -8
ВАТА_FUCK
Тебе такое не грозит, "броня" 15см и сразу затылок!
T-REX2    20.06.2019, 12:05
Оценка:  +5
T-REX2
Очкует гнида
Ruspidor    20.06.2019, 12:04
Оценка:  +3
Ruspidor
Патрубий на головку болен... Суд не сдает экзаменов на украинскость, а сдает экзамен на законность. Вот какие законы есть, по таким пусть и выносит решение...
ВАТА_FUCK    20.06.2019, 12:16
Оценка:  -7
ВАТА_FUCK
Ты это по поводу Зе указа скажи. Там уЗе упор был не на законность, а на "целесообразность"!
Ruspidor    20.06.2019, 12:26
Оценка:  +2
Ruspidor
И почему же КСУ не вынес решения о его неконституционности и фактически признал его законным?
Наверное, потому что он полностью соответствует конституции, не так ли?

А вот о нарушении потрохом конституции и создании НКРЭУ стоило бы поговорить, а?
nelci    20.06.2019, 12:58
Оценка:  0
nelci
Указал бы Парубий что надо делать суду в США, через 5 мин за ним приехали бы полиция с психушкой, а у нас с ним только сперичаються.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь