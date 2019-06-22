Полиция выложила видео с подозреваемым в убийстве Дарьи Лукьяненко
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Полиция Одесской области опубликовала видео с частью признания подозреваемого в убийстве 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко Николая Тарасова, передает Корреспондент.
В описании к видеозаписи говорится, что суд учел собранные следствием неопровержимые доказательства вины злоумышленника и удовлетворил ходатайство следователя, избрав ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца без права внесения залога.
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На кадрах правоохранителей – двор подозреваемого, следственный эксперимент и фрагмент его признания.
"Увидел на базаре. Когда она шла с базара, я ее завел в дом. Убил в доме. Просто взял и убил. Руками", - рассказал подозреваемый на камеру.
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Напомним, вчера в Ивановке похоронили 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Также в сети появилось видео с места убийства девочки.