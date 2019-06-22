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Полиция выложила видео с подозреваемым в убийстве Дарьи Лукьяненко

Комментариев: 4
На видеозаписи правоохранителей видно двор подозреваемого, следственный эксперимент и фрагмент его признания .

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Полиция Одесской области опубликовала видео с частью признания подозреваемого в убийстве 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко Николая Тарасова, передает Корреспондент.

В описании к видеозаписи говорится, что суд учел собранные следствием неопровержимые доказательства вины злоумышленника и удовлетворил ходатайство следователя, избрав ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца без права внесения залога.

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На кадрах правоохранителей – двор подозреваемого, следственный эксперимент и фрагмент его признания.

"Увидел на базаре. Когда она шла с базара, я ее завел в дом. Убил в доме. Просто взял и убил. Руками", - рассказал подозреваемый на камеру.

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Напомним, вчера в Ивановке похоронили 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Также в сети появилось видео с места убийства девочки.

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Теги: суд, ребенок, убийство, девочка, Одесская область, подозреваемые
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Комментариев (4)
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Люблю_Украину    22.06.2019, 16:19
Оценка:  -3
Люблю_Украину
русский мир
COZEL    22.06.2019, 16:16
Оценка:  -1
COZEL
КОПЫ НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ОБВИНЕНИЯ, ВИДНО ПОКА НЕ ФСЕ ЯСНО, А ЖУРНАЛЮГИ, СУ-КИ УЖЕ ФСЕ РЕШИЛИ
COZEL    22.06.2019, 16:13
Оценка:  -1
COZEL
А УДАР НОЖА В ШЕЮ, ИНФОРМАЦИЯ СУМБУРНАЯ, ЖУРНАЛИСТЫ ПРИДУРКИ, С ТАКИМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ ЕГО ЛЮБОЙ АДВОКАТ ОТМАЖЕТ, НЕТ СТЫКОВКИ, ИЛИ В ДУРКУ ПОПАДЕТ, А НАСТОЯЩИЙ БУДЕТ НА СВОБОДЕ, ОН ИЗ ДОМУ ПОШЛА НА ТАНЦЫ, КАКОЙ БАЗАР, У ПАЦАНА СДВИГ ПО ФАЗЕ, ОН ОТШЕЛ ОТ РЕАЛЬНОСТИ
СтальнаяКрыса    22.06.2019, 16:09
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
Почему на видео его морду смазывают? Если набрать в гугл "Николай Тарасов", сайтов с его не замазанной мордой хватает.
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