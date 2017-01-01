Почти 40 тысяч украинцев сменили место голосования

По состоянию на 3 июля временно изменили место голосования уже 39 128 человек.

Читай также: Клюева и Шария могут лишить регистрации кандидатами в депутаты, - ЦИК

Место голосования перед досрочными выборами в Верховную Раду Украины, которые состоятся 21 июля, изменили уже почти 40 тысяч человек. Об этом со ссылкой на Госреестр пишет УНН.

Так, по состоянию на 3 июля временно изменили место голосования уже 39 128 человек. Чаще всего место голосования меняют избиратели из Донецкой области - 9285 человек, на втором месте находится Луганская область - 4948 человек.

Читай также: Суд признал уважительной неявку Савченко в суд из-за агитации

Из аннексированного Крыма место голосования изменило 575 человек. Наибольшее количество избирателей выбрало для голосования город Киев (6464 человека) и Киевскую область (3306 человека).

Местом голосования часто выбирают Харьковскую (3108 человек), Одесскую (2551 человека), Днепропетровскую (1825 человек) и Львовскую (1886 человек) области.

Читай также: Вакарчук подсчитал, что Тимошенко пропустила 75% голосований в Раде

Процесс временного изменения места голосования стартовал 24 мая, он продлится до 15 июля.

Напомним, ранее в МВД отчитались, что зафиксировали больше 1000 случаев незаконной агитации.