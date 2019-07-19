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Завод "Мотор Сич" два года финансировал боевиков - СБУ

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Завод передавал в "Миндоходов ДНР" товарно-материальные ценности, а в "Центральный банк ДНР" - деньги.
СБУ предъявила подозрения двум руководителям
СБУ предъявила подозрения двум руководителям
ssu.gov.ua

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Сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность группы компаний “Мотор Сич“, которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации “ДНР“. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как выяснилось, должностные лица “Снежнянского машиностроительного завода“ на временно оккупированной территории Донецкой области разработали и реализовали механизм проведения нетоварных операций с бизнесом на территории Украины, РФ и так называемой “ДНР“.

В результате сделки в “Центральный республиканский банк ДНР“ поступали платежи “Снежнянского машиностроительного завода“ в виде уплаты непредвиденных “налогов и других обязательных платежей“. 

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“Сотрудники СБУ задокументировали, что за 2015 год “Снежнянский машиностроительный завод“ уплатил в бюджет “ДНР“ более 32 млн российских рублей“, - говорится в сообщении. 

Завод также передавал на безвозмездной основе товарно-материальные ценности для нужд так называемого “Миндоходов и сборов ДНР“, через которое финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков. 

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Следователи СБУ и прокурор Донецкой области объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела “Снежнянского машиностроительного завода“ в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258-5 УК. 

Продолжается досудебное следствие для установления всех лиц, причастных к финансированию террористической деятельности. 

Напомним, ранее в СБУ заявили о поимке агента ФСБ и блокировании канала перевозки боевиков из ОРЛО.

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Теги: СБУ, Мотор Сич, терроризм, боевики, ОРДЛО, ДНР
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Комментариев (2)
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Olshankin    19.07.2019, 15:55
Оценка:  0
Olshankin
Если наукоемкое предприятие "Мотор Сич" живое и работает, значит, оно кому-то мешает. Немного у нас осталось наукоемкого и работающего, совка, так сказать.
ira0958    19.07.2019, 15:39
Оценка:  0
ira0958
А, так не Россия финансировала ДНР, а мотор сич?
Это сугс, панове!
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