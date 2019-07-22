ОБСЕ называет выборы в Раду конкурентными, несмотря на клонов и олигархов

В миссии считают, что конкуренция в целом была честной, но отмечают попытки повлиять на украинцев материально.

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Досрочные парламентские выборы в Украине состоялись в конкурентоспособных условиях. Об этом заявил специальный координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Канерва, передает “Радио Свобода“.

“Кампания была проведена конкурентно и злоупотреблений не было вообще“, - отметил он.

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При этом, по словам Канервы,финансирование кампании было не таким прозрачным, как могло бы быть, и были моменты, когда с помощью финансирования были попытки повлиять на украинцев.

Он отметил, что избирательная кампания прошла в целом “ условиях честной конкуренции и собрала широкий спектр политических мнений“.

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Там не менее, среди нарушений на выборах зафиксированы клоны, влияние крупных доноров, поляризованные СМИ, недостатки по рассмотрению избирательных жалоб и тому подобное, добавил глава миссии.

Ілкка Канерва, керівник місії спостерігачів ОБСЄ про вибори: кампанія була конкурентною, але було чимало порушень: клони, вплив великих донорів, поляризовані ЗМІ, які захищали інтереси своїх власників; бракує ефективного розгляду виборчих скарг pic.twitter.com/jDTWrxfkis — Maryana Drach (@MaryanaDrach1) 22 июля 2019 г.

н признал, что органы, которые занимались организацией и подготовкой выборов, сработали добродетельно и компетентно и в короткие сроки.

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Напомним, ранее в КИУ заявили, что незаконная агитация на выборах в Раду побила рекорд последних 25,5 лет.