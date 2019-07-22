Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ОБСЕ называет выборы в Раду конкурентными, несмотря на клонов и олигархов

Комментариев: 1
В миссии считают, что конкуренция в целом была честной, но отмечают попытки повлиять на украинцев материально.
Выборы в Раду назвали конкурентными
Выборы в Раду назвали конкурентными
EPA/UPG

Читай также: ЦИК зарегистрировала 317 официальных наблюдателей

Досрочные парламентские выборы в Украине состоялись в конкурентоспособных условиях. Об этом заявил специальный координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Канерва, передает “Радио Свобода“.

“Кампания была проведена конкурентно и злоупотреблений не было вообще“, - отметил он.

Читай также: ПАСЕ досрочно покидает Украину из-за отзыва приглашения на выборы

При этом, по словам Канервы,финансирование кампании было не таким прозрачным, как могло бы быть, и были моменты, когда с помощью финансирования были попытки повлиять на украинцев.

Он отметил, что избирательная кампания прошла в целом “ условиях честной конкуренции и собрала широкий спектр политических мнений“.

Читай также: ЦИК показал “доказательства“ против Клюева и Шария

Там не менее, среди нарушений на выборах зафиксированы клоны, влияние крупных доноров, поляризованные СМИ, недостатки по рассмотрению избирательных жалоб и тому подобное, добавил глава миссии.

н признал, что органы, которые занимались организацией и подготовкой выборов, сработали добродетельно и компетентно и в короткие сроки.

Читай также: ЦИК объявила выборы в Раду состоявшимися

Напомним, ранее в КИУ заявили, что незаконная агитация на выборах в Раду побила рекорд последних 25,5 лет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ОБСЕ, Рада, депутаты, выборы, нарушения, агитация, наблюдатели
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
COZEL    22.07.2019, 16:55
Оценка:  0
COZEL
СУ-КА ОПЯТЬ СВОЕГО СВИНОРЫЛОГО ОТ СИЗО ОТМАЗАЛИ, СУ-КИ, БАБЛА У ЭТОГО ХРЯКА МНОГО
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь