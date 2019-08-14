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Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка

Комментариев: 6
Парламентарий отказался выполнять недавно принятый закон об украинском языке и выступал на русском, вопреки возражениям коллег.
Вадим Рабинович отказался говорить на украинском языке
Вадим Рабинович отказался говорить на украинском языке
facebook.com/vadim.rabinovich

Новоизбранный народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Вадим Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка. Инцидент произошел на заседании Подготовительной депутатской группы, сообщает УНИАН.

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Рабинович в ходе заседания группы взял слово и начал говорить по-русски. На это отреагировала новоизбранный народный депутат от партии Европейская солидарность Ирина Геращенко.

“Я хочу напомнить уважаемому коллеге господину Рабиновичу, что у нас вступил в действие закон о языке, и мы просим Вас выступать на украинском языке во время работы нашей согласительной группы“, - сказала она.

На это Рабинович заявил: “Я хочу ответить представителю Блока Порошенко: в законах этого не сказано“.

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В свою очередь председатель партии Слуга народа, председательствующий на заседании группы, Дмитрий Разумков отметил, что Геращенко права, поскольку выступления народных депутатов на государственном языке предусмотрены законом о регламенте Верховной Рады.

После этого Рабинович потребовал, чтобы ему сообщили, каким именно положением регламента предусмотрена обязанность депутатов выступать на украинском языке.

Разумков ему ответил, что речь идет о ст. 2 пункт 3 регламента ВР. Однако, несмотря на слова Разумкова Рабинович продолжил говорить по-русски.

Напомним, закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вступил в силу 16 июля 2019 года. Его подписал пятый президент Украины Петр Порошенко 15 мая.

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Теги: Русский язык, Рада, Верховная Рада, украинский язык, Рабинович, Вадим Рабинович
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Coюзник    14.08.2019, 13:51
Оценка:  +1
Coюзник
Как же они ненавидят все что связанос Украиной!!! У него на лбу написано "раб Путина"
Колишній-східняк    14.08.2019, 13:38
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Ти дивись, який законослухняний рабінович! І він буде писати для насі закони?
Goga19041984    14.08.2019, 13:36
Оценка:  -2
Goga19041984
русский должен быть вторым государственным языком
ВосставшийИзБана    14.08.2019, 13:38
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Мы ему этот долг прощаем.
Goga19041984    14.08.2019, 13:35
Оценка:  -3
Goga19041984
молодец
ВосставшийИзБана    14.08.2019, 13:38
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Холодец.
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