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Раньше вечера пятницы Грымчаку не выберут меру пресечения

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Если суд не успеет арестовать Юрия Грымчака до вечера субботы, его придется отпустить.
Грымчаку должны избрать меру пресечения до вечера субботы или отпустить
Грымчаку должны избрать меру пресечения до вечера субботы или отпустить
Facebook Юрия Грымчака

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Судебное заседание по избранию меры пресечения замминистра по вопросам ВОТ Юрию Грымчаку начнется не раньше 17:00. Об этом рассказала адвокат замминистра Татьяна Матяш, передает РБК-Украина.

Пока не ясно, какой суд - Киева или Чернигова - будет выбирать меру пресечения Грымчаку. Адвокат не исключила, что прокуратура будет просить залог на сумму около миллиона гривен.

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“Если суд не изберет меру пресечения до 20:37 субботы, то их (Грымчака и его помощника) должны отпустить“, - отметила при этом адвокат.

Она напомнила, что по закону суд должен избрать меру пресеченияв течение 72 часов с момента задержания. Ранее Грымчаку и его помощнику сообщили о подозрении.

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Возможная причастность Грымчака и его помощника к требованию взятки в $1,1 млн и получению части ее была выявлена в ходе расследования производства о нападении на депутата Татьяну Чорновил. К самому нападению Грымчак отношения не имеет, заверили в ГПУ.

Напомним, ранее сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко не знал о готовящейся операции по задержанию Юрия Грымчака.

 

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Теги: Грымчак, задержание, подозрение, суд, адвокат, мера пресечения, взятка
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