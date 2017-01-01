Раньше вечера пятницы Грымчаку не выберут меру пресечения

Если суд не успеет арестовать Юрия Грымчака до вечера субботы, его придется отпустить.

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Судебное заседание по избранию меры пресечения замминистра по вопросам ВОТ Юрию Грымчаку начнется не раньше 17:00. Об этом рассказала адвокат замминистра Татьяна Матяш, передает РБК-Украина.

Пока не ясно, какой суд - Киева или Чернигова - будет выбирать меру пресечения Грымчаку. Адвокат не исключила, что прокуратура будет просить залог на сумму около миллиона гривен.

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“Если суд не изберет меру пресечения до 20:37 субботы, то их (Грымчака и его помощника) должны отпустить“, - отметила при этом адвокат.

Она напомнила, что по закону суд должен избрать меру пресеченияв течение 72 часов с момента задержания. Ранее Грымчаку и его помощнику сообщили о подозрении.

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Возможная причастность Грымчака и его помощника к требованию взятки в $1,1 млн и получению части ее была выявлена в ходе расследования производства о нападении на депутата Татьяну Чорновил. К самому нападению Грымчак отношения не имеет, заверили в ГПУ.

Напомним, ранее сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко не знал о готовящейся операции по задержанию Юрия Грымчака.

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