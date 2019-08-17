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"Владелец ответит лично": Зеленский резко отреагировал на пожар в Одессе

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Ответственность за трагедию в Одессе будет нести не только непосредственный виновник трагедии, но и хозяин гостиницы, обещал проследить президент.
Зеленский отрегаировал на пожар в Одессе
Зеленский отрегаировал на пожар в Одессе
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский обещает лично будет следить за расследованием пожара в одесском отеле Токио Стар, в результате которого восемь человек погибли и 10 пострадали. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Одесса. "Токио Стар". Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять человек пострадали, четверо из них - в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов", - возмущен глава государства.

"Это из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Этому будет положен конец", - заверил президент.

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Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара, подчеркнул Зеленский: "Отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Нельзя ставить собственную прибыль выше человеческой жизни, подчеркнул президент. "Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Спасибо спасателям и полиции", - пишет он.

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"Отдельное спасибо одесситу, который приютил спасенных постояльцев этого "отеля", - добавил президент.

Напомним, ранее сообщалось о пожаре в отеле Токио Стар в Одессе, в результате которого погибли восемь человек и остановилось трамвайное депо.

 

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Теги: Одесса, пожар, жертвы, отель, Владимир Зеленский, Токио Стар
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Комментариев (4)
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seamaster    17.08.2019, 12:05
Оценка:  -1
seamaster
А по закону слабо? Этот квнщик понимает, что в цивилизованных странах вердикт выносит суд. Ну кто посылает Украине таких президентов?
Снукер    17.08.2019, 12:12
Оценка:  +1
Снукер
А по закону всегда находят стрелочника.
seamaster    17.08.2019, 12:22
Оценка:  0
seamaster
Ты кто вообще по жизни, интроверт, перфекционист, прокрастинатор?
Люблю_Украину    17.08.2019, 13:17
Оценка:  0
Люблю_Украину
по закону следствие будет больше года, а потом все забудут и виновником будет завхоз Виталик, который не вызвал пожарников..хоспади ну так всегда на всем пост советском дурдоме
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