"Владелец ответит лично": Зеленский резко отреагировал на пожар в Одессе

Ответственность за трагедию в Одессе будет нести не только непосредственный виновник трагедии, но и хозяин гостиницы, обещал проследить президент.

Читай также: Медики рассказали состоянии пострадавших в одесском пожаре

Президент Владимир Зеленский обещает лично будет следить за расследованием пожара в одесском отеле Токио Стар, в результате которого восемь человек погибли и 10 пострадали. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Одесса. "Токио Стар". Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять человек пострадали, четверо из них - в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов", - возмущен глава государства.

"Это из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Этому будет положен конец", - заверил президент.

Читай также: Пожар в Одессе: Гройсман поручил проверить гостиницы и санатории

Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара, подчеркнул Зеленский: "Отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Нельзя ставить собственную прибыль выше человеческой жизни, подчеркнул президент. "Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Спасибо спасателям и полиции", - пишет он.

Читай также: Токио Стар: Пожаробезопасность не проверяли, в части номеров нет окон

"Отдельное спасибо одесситу, который приютил спасенных постояльцев этого "отеля", - добавил президент.

Напомним, ранее сообщалось о пожаре в отеле Токио Стар в Одессе, в результате которого погибли восемь человек и остановилось трамвайное депо.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram