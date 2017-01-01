Число жертв пожара в Токио Стар выросло до 9

Во время проведения следственных действий на месте пожара было обнаружено тело 9 погибшего.

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Число жертв пожара в одесской гостинице "Токио Стар" увеличилось до 9. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

По уточненной информации, 17 августа в 14:12 во время проведения следственных действий на месте пожара было обнаружено тело 9 погибшего, говорится в сообщении спасателей.

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Пожар в отеле Токио Стар, переделанном из старого депо, произошел сегодня ночью. Спасатели тушили огонь около трех часов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский пообещал наказание за халатность владельцу отеля Токио Стар. В то же время премьер Владимир Гройсман поручил провести проверку отелей и санаторий на предмет пожарной безопасности.

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