Из-за пожара в Одессе ГСЧС проверяют на служебную халатность

Следователи Госбюро проводят допросы свидетелей, а также изымают необходимые документы у чиновников в ГосЧС.

Сотрудников ГСЧС допросят о проведении ими проверок пожарной безопасности пресс-служба ГБР

Читай также: “Владелец ответит лично“: Зеленский резко отреагировал на пожар в Одессе

Следователи ГБР проводят досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками ГСЧС, что привело к возникновению пожара в Токио Стар и гибели людей. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Досудебное расследование по факту пожара осуществляет ГУ Нацполиции в Одесской области.

Читай также: Появились фото и видео последствий пожара в Токио Стар с высоты птичьего полета

По предварительной информации, пожар возник вследствие нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

На момент возникновения пожара в помещении отеля работало 270 гостиничных номеров,

136 человек были эвакуированы, 10 госпитализированы. Четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Погибли 9 человек.

Читай также: Полиция рассматривает минимум три версии пожара в Одессе

“Сейчас следователи проводят следственные действия для проверки выполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС в Одесской области при осуществлении ими проверок и других мероприятий с целью контроля системы противопожарной безопасности“, - отмечает ГБР.

В частности, следствие допрашивает свидетелей, изымает необходимые документы. Уголовное производство открыто по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (часть 2 статьи 367 УК).

Читай также: Число жертв пожара в Токио Стар выросло до 9

Напомним, ранее премьер Владимир Гройсман поручил начать масштабную проверку гостиниц и санаториев на предмет пожарной безопасности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram