Из-за пожара в Одессе ГСЧС проверяют на служебную халатность
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Следователи ГБР проводят досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками ГСЧС, что привело к возникновению пожара в Токио Стар и гибели людей. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Досудебное расследование по факту пожара осуществляет ГУ Нацполиции в Одесской области.
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По предварительной информации, пожар возник вследствие нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.
На момент возникновения пожара в помещении отеля работало 270 гостиничных номеров,
136 человек были эвакуированы, 10 госпитализированы. Четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Погибли 9 человек.
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“Сейчас следователи проводят следственные действия для проверки выполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС в Одесской области при осуществлении ими проверок и других мероприятий с целью контроля системы противопожарной безопасности“, - отмечает ГБР.
В частности, следствие допрашивает свидетелей, изымает необходимые документы. Уголовное производство открыто по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (часть 2 статьи 367 УК).
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Напомним, ранее премьер Владимир Гройсман поручил начать масштабную проверку гостиниц и санаториев на предмет пожарной безопасности.
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